Mario Jiménez llama a un gran acuerdo de las fuerzas políticas para "acabar" con la reforma laboral del PP

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE participa en Sevilla en la manifestación del Primero de Mayo organizada por UGT y CCOO

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, hace un llamamiento a un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas para "acabar" con la reforma laboral del Partido Popular, así como a una "oposición completa" al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que "solo va a traer empobrecimiento para el conjunto de España y un aumento de la precariedad de los trabajadores y pensionistas".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en Sevilla en la manifestación del Primero de Mayo organizada por los sindicatos UGT y CCOO, a la que también han asistido, entre otros, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, Jiménez ha asegurado que "es más necesario que nunca celebrar esta fecha y hacerlo para reivindicar todo lo que está pendiente, que en materia laboral, por desgracia en nuestro país, es mucho y muy importante".

Así, ha pedido al conjunto de los partidos políticos "marcar una estrategia compartida para promover la derogación total de la reforma laboral del PP", que, manifiesta, "ha traído el peligro para la estabilidad laboral, que ha traído precariedad, daño a los trabajadores y un empobrecimiento general de la clase trabajadora". En este sentido, ha recordado que en estos momentos "hay más de 1.600.000 hogares en nuestro país que no llegan a final de mes y que no tienen cobertura de ningún tipo", al tiempo que lamenta que la reforma laboral del PP "se haya llevado la negociación colectiva, que es más necesaria que nunca".

De hecho, añade que desde el PSOE "piden un gran marco de entendimiento entre los sindicatos y el Gobierno para promover de manera urgente un pacto de renta, un acuerdo sobre salarios que impida que la inflación se lleve por delante la capacidad adquisitiva de los salarios en España, haciendo un daño enorme a los pensionista y a los trabajadores".

Por eso, desde el Congreso de los Diputados "hemos impulsado medidas como la subida del salario mínimo interprofesional de un 8% para mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios", apunta, y señala que ahora la inflación y la política de renta del Gobierno del Partido Popular "no puede llevarse por delante esa capacidad adquisitiva de las pensiones y los salarios". "Con un 0,25% de subida de las pensiones, los pensionistas no tienen garantizada la capacidad adquisitiva y con un 1% de la subida de los trabajadores públicos se va a producir un empobrecimiento de los funcionarios de nuestro país", afirma.

Así, anima a "pelear fuerte contra esas políticas del PP que solo han traído empobrecimiento y precariedad", y asegura que por eso han presentado una enmienda a la totalidad de los PGE, porque "no contemplan ninguna medida que combata esa situación de precariedad, al contrario, porque empobrecen aún más a la clase trabajadora de este país, porque no contemplan planes de empleo y no resuelven los problemas de la Seguridad Social y del Fondo de Pensiones, porque empobrecen a los pensionista, a los funcionarios y marcan políticas económicas que van a seguir incidiendo en el empobrecimiento de la clase trabajadora, sin inversión pública y sin atención a los colectivos más desfavorecidos porque no suben la protección del estado del bienestar".

Por eso, desde el 1 de Mayo, "queremos hacer ese doble llamamiento, uno, a un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas para acabar con la reforma laboral del PP, con iniciativas como las presentadas por el PSOE para acabar con la desprotección y la subcontrata, y dos, a una oposición completa al proyecto de los PGE que ha presentado el PP y que solo va a traer empobrecimiento para el conjunto de España y un aumento de la precariedad de los trabajadores y pensionistas", concluye.