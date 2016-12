DASTIS PIDE A NORUEGA “JUSTICIA SOCIAL” PARA MILES DE PESCADORES ESPAÑOLES QUE LE RECLAMAN UNA PENSIÓN

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, pidió hoy en Madrid a su homólogo noruego, Børge Brende, una solución basada en la “justicia social” y no “discriminación” para miles de pescadores españoles que reclaman a este país nórdico una pensión tras trabajar en su flota durante décadas.Según informó Exteriores, este asunto se trató en un encuentro en el que se repasaron las relaciones bilaterales y quedó patente “la existencia de numerosos objetivos comunes en cuestiones globales y un creciente interés mutuo entre los dos países a nivel de sociedad civil”.En este sentido, el Ministerio explicó que “Dastis recordó a su homólogo noruego el especial interés del Gobierno en el proceso de reclamación planteado por marineros españoles que trabajaron en buques noruegos antes de la entrada de Noruega en el Espacio Económico Europeo”. Según Exteriores, Dastis trasladó a su interlocutor “que el Gobierno considera que debe encontrarse una solución basada en aplicar principios de justicia social y de no discriminación”.SIN COTIZARSegún ha venido asegurando la Asociación Long Hope, que agrupa a estos pescadores españoles, hay unos 12.000 compatriotas que trabajaron en la flota mercante de Noruega antes de 1994, año en que este país firmó un acuerdo con España para el reconocimiento de empleados extranjeros y el pago de sus pensiones.Antes de esa fecha, las empresas noruegas no estaban obligadas a tributar por sus empleados extranjeros y los marineros españoles no eran incluidos en la Seguridad Social. Esto hace que este país no esté abonando en estos momentos pensiones por unos 520 millones de euros a estos 12.000 trabajadores españoles.Por otra parte, Exteriores informó de que Dastis felicitó a su homólogo noruego por el “activo papel” que esta nación ha jugado en el proceso de paz en Colombia. El ministro español reafirmó “el compromiso de España en la aplicación de los acuerdos firmados entre el Gobierno colombiano y las FARC”. Asimismo, en el ámbito del Consejo de Seguridad, Dastis agradeció el copatrocino de Noruega de la Resolución Otros temas de la agenda internacional que se repasaron fueron la situación en Oriente Próximo y en el Magreb, en especial en Libia, y el debate sobre el futuro de la UE tras el 'Brexit'.