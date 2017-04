PENSIONES. LINDE PIDE "DECISIONES POLÍTICAS" PARA QUE EL REPUNTE DE LA INFLACIÓN NO HAGA PERDER PODER ADQUISITIVO

Etiquetas

- Defiende que "no es realista" extender la protección y los incentivos de los indefinidos a todos los contratos de trabajo. El gobernador del Banco de España, Luis Linde, reconoció este martes que el repunte de la inflación hará que los pensionistas españoles pierdan poder adquisitivo.Así lo indicó en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, en el marco de las comparecencias de altos cargos para analizar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017.Linde explicó que es "evidente" que cuando había inflación negativa las pensiones se beneficiaban de este efecto y los pensionistas tenían más poder de compra, si bien la escalada prevista de los precios para este año podría tumbar este efecto."Es absurdo esconder que, si la política del BCE tiene éxito, vamos a una situación con más inflación", incidió Linde.En este sentido, explicó que la aplicación del actual mecanismo de revalorización de las pensiones del 0,25% "lleva a pérdidas de poder adquisitivo". "Por consiguiente, hay que tomar decisiones políticas y corresponde al Gobierno y al Parlamento hacerlo", puntualizó el responsable de la institución.Linde prosiguió su argumento apuntando que es un hecho "indiscutible" que "salimos de una inflación muy baja y ahora entramos en una inflación, no muy alta pero mayor, y eso cambia y hay que considerarlo".DUALIDAD LABORALPor otro lado, el gobernador del Banco de España se refirió a la dualidad del mercado laboral entre trabajadores indefinidos y temporales y lamentó que esta situación "no favorece la productividad" de la economía."La dualidad es un problema que hay que resolver", puntualizó el gobernador, tras indicar que su solución "no es tan fácil, pero hay que intentar resolverlo".En este sentido, se mostró convencido de que, "lo que no parece realista es resolverlo extendiendo la protección de los indefinidos a todos los contratos".En su opinión, esta tesis es "simplista" y "tiene su atractivo político pero no es una solución realista, ni en cuanto al coste ni en cuanto a resolver el problema". Por tanto, concluyó asegurando que los "razonable" en términos económicos sería "acercarnos" y esto parece "bastante elemental".