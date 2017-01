FEDEA DICE QUE SUBIR PENSIONES CON EL IPC GENERARÍA UN DÉFICIT SUPERIOR 7 PUNTOS DE PIB EN UNAS DÉCADAS

Etiquetas

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señala en un estudio que proteger las pensiones frente a la inflación, "deshaciendo así el núcleo de la reforma de 2013", generaría un desfase entre ingresos y gastos superior a 7 puntos de PIB en unas décadas.En el estudio 'Medidas para restaurar (o no) la sostenibilidad financiera de las pensiones', publicado este lunes, Fedea señala que "no es posible restaurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones únicamente aumentando las cotizaciones o los impuestos generales" y, además, "rompería el principio de contributividad que se pretende preservar".De acuerdo con las previsiones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de dependencia de mayores definida como el ratio entre la población en edad de jubilación y la población en edad de trabajar se duplicará en las próximas décadas, lo que "hará necesario reducir a la mitad la tasa de sustitución del sistema de pensiones (medida por la pensión media y el salario medio) para mantener el gasto a un nivel no muy superior al de los ingresos por cotizaciones sociales". Así, alcanzar el pleno empleo "tan solo compensaría aproximadamente una quinta parte de los efectos del envejecimiento demográfico", indica el estudio.A esto añade que las posibles mejoras de los salarios, además de "modestas para valores realistas de las tasas de crecimiento de la productividad", serían en buena medida "solo transitorias".En conclusión, en el texto se advierte de que "no hay soluciones mágicas al problema de las pensiones" y las soluciones propuestas no evitan que la tasa de sustitución del sistema se reduzca significativamente en el futuro.Por ello, recomienda la adopción de un sistema de cuentas nocionales, es decir, un sistema de aportación definida y no de prestación definida como el actual en el que el trabajador aporta durante toda su carrera laboral a esa cuenta nocional y su pensión de jubilación se calcula en función de lo aportado durante toda su vida.