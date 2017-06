PENSIONES. LINDE PIDE UN "GRAN PACTO SOBRE PENSIONES"

Etiquetas

El gobernador del Banco de España, Luis Linde, afirmó este martes que “necesitamos un gran pacto sobre pensiones, tenemos necesidad de un pacto de pensiones” que tenga en cuenta “nuestra evolución demográfica, la evolución económica” y que los ingresos permitan hacer frente a los gastos.Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado, Linde consideró que debe lograrse que el sistema de pensiones sea “sostenible”, bien incrementando ingresos, bien reduciendo gastos o una combinación de ambas, para que responda a sus "compromisos".El gobernador del Banco de España aseguró que aunque las previsiones para el sistema de la Seguridad Social puedan ser más bajas o más altas, “lo esencial es que sea sostenible”.“El sistema de pensiones, sea el que sea, debe responder a sus compromisos”, y “si por temas demográficos el sistema no puede cumplir con sus compromisos”, se debe lograr que sea “sostenible”.En cuanto a la previsión de ingresos para 2017, y particularmente la de la Seguridad Social, Linde subrayó que son estimaciones sometidas a “riesgos” porque “es una previsión difícil”, pero “lo realmente importante” no es si la predicción finalmente no se cumple, sino “el seguimiento que se hace de ese no cumplimiento de la previsión”.