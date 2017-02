LAS PENSIONES PODRÍAN PERDER UN 7% DE PODER ADQUISITIVO HASTA 2022, SEGÚN LA AUTORIDAD FISCAL

Etiquetas

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, afirmó este miércoles que la situación de desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social podría provocar una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones del 7% hasta 2022.Durante su comparecencia en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, el presidente de la Airef indicó que el déficit de la Seguridad Social se mantendrá en torno al 1,5% del PIB (por encima de los 15.000 millones de euros) hasta 2022. En este contexto de desequilibrio, indicó el presidente de la Autoridad Fiscal, en los próximos años la revalorización de las pensiones será el mínimo establecido por ley del 0,25%. De esta manera, Escrivá apuntó que en los próximos años habrá una “cierta pérdida de poder adquisitivo”, pero manteniéndose la relación entre pensión media y salario medio.Según el responsable de la Autoridad Fiscal, de mantenerse el desequilibrio durante el periodo 2013-2022, con una inflación media del 1,8% a partir de 2018, la pensión corriente reduciría su poder adquisitivo en torno a un 7%. Mientras, agregó, la tasa de sustitución (relación entre pensión media y salario medio) se estabilizaría. En todo caso, el presidente de la Airef pidió no resignarse, ya que se pueden aprobar normas para modificar este escenario. “El desempeño y las actuaciones de los agentes económicos, los responsables de política económica y los ámbitos democráticos de decisión van a ser cruciales para que la incertidumbre existente se reduzca y facilitar una evolución en la dirección adecuada”, destacó. En este punto, Escrivá destacó la necesidad de que “cualquier medida futura tiene que ser evaluada de forma más rigurosa y precisa de lo que se ha hecho hasta ahora”. “Debe haber estudios 'ex ante' más detallados y con mayor transparencia”, subrayó, para agregar que “cuando las cosas se hacen con cuidado no hay que tener miedo a poner datos encima de la mesa”.