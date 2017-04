PENSIONISTAS PIDEN QUE LA FALTA DE COTIZACIONES POR PREJUBILACIONES LA CUBRAN LAS EMPRESAS O EL ESTADO

Etiquetas

El presidente de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), Saturnino Álvarez, considera que la falta de cotizaciones que provocan las prejubilaciones debe ser cubierta por las empresas o por los Presupuestos del Estado para que “no repercuta en el sistema de pensiones".En una entrevista concedida a Servimedia, Álvarez explicó que el sistema de pensiones "no puede sufrir” por las prejubilaciones ni por los incentivos a la contratación, que implican menores ingresos para la Seguridad Social.“Las prejubilaciones son actos propios y privativos de las empresas”, precisó el presidente de la UDP, por lo que las empresas deben asumir que “si quieres echar a la gente, comprométete y cotiza por todo lo de esa gente”.Álvarez se refirió al actual debate en torno a la revalorización de las pensiones y criticó que se actualicen un 0,25% mientras que los precios repuntan un 3%, especialmente en los casos de aquellas pensiones "muy bajas" y que "es imposible que soporten lo que está pasando”. Para estos casos, la UDP reclama revalorizarlas en base al IPC.Mientras tanto, destacó que la pensión de los futuros jubilados “va a ir hacia abajo” si no se encuentra una fuente de ingresos adicionales y, en este sentido, criticó que la mayoría de comparecientes en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo proponen soluciones que implican una reducción del gasto en pensiones en lugar de aumentar los ingresos. MODELO "VIABLE" Y "DURADERO"“Los partidos políticos tienen la obligación de ponerse de acuerdo” y no “andar mareando la perdiz ni tener a las pensiones como arma arrojadiza”, afirmó Álvarez, quien considera que se debe elegir un modelo “que sea viable, duradero” y evite “tener a los pensionistas y a los futuros pensionistas en vilo permanentemente”.El presidente de la UDP se mostró partidario de un sistema similar al de cuentas nocionales en el que las cotizaciones de las empresas y los trabajadores se destinen al plan de pensiones de cada trabajador, que se mantenga informado permanentemente del estado de su cuenta y pueda determinar cuál va a ser su pensión pública, y en función de ello, decidir si la complementa.No obstante, para esta organización de pensionistas los planes de pensiones privados son una buena vía para quienes “tengan recursos para hacerlos” pero existe en la actualidad un “porcentaje altísimo de trabajadores que no se van a poder hacer un plan de pensiones (privado)” porque no disponen de los recursos suficientes para ello.PENSIONES DE VIUDEDADPreguntado por la posibilidad de que las pensiones de viudedad y orfandad sean financiadas a través de los Presupuestos, Álvarez defendió que para las de viudedad no se aplique esta medida, ya que a su juicio con pensiones contributivas y manteniéndolas dentro del sistema este colectivo no quedaría “al albur de los diferentes cambios de Gobierno”.Este representante de los pensionistas se mostró de acuerdo con los criterios actuales para otorgar la pensión de viudedad, aunque reconoció que este fenómeno ha cambiado y existen situaciones dentro de este colectivo que “no se han controlado lo que se tenían que controlar”, y “quizás es un buen momento” para abordar el concepto de la viudedad en el Pacto de Toledo.Por último, el responsable de la UDP quiso poner el acento en dos cuestiones que le preocupan como es la doble imposición que se produce sobre las pensiones con el pago de IRPF, ya que “estás cobrando tu pensión y pagas IRPF sobre algo sobre lo que ya has pagado antes”; y en la concienciación de los mayores sobre la importancia de aprender a utilizar las nuevas tecnologías.