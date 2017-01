LOS PENSIONISTAS PIERDEN DE MEDIA UN 26% DE INGRESOS AL JUBILARSE

Etiquetas

- Según un estudio de la OCU. La pensión supone de media un 26% menos de ingresos para los pensionistas con respecto a su sueldo antes de jubilarse, ya que, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el pensionista español cobra de media 1.320 euros, frente a los 1.800 de media que cobraba de salario.La organización informó de estos datos en una nota tras realizar una encuesta a 1.557 personas de entre 60 y 79 años, en la que se les consultó también por sus costumbres y por la calidad de vida después de la jubilación.EDAD DE JUBILACIÓN El estudio muestra que en España la edad media de jubilación es más tardía que en otros países europeos. Así, los españoles se jubilan a los 62 años, frente a los 61 de Bélgica, los 60 de Portugal o los 56 de Italia. El informe muestra que la edad real a la que se jubilan los españoles ha ido subiendo de forma paulatina durante los últimos 20 años. De los 60,5 años de media de quienes se jubilaron entre 1995 y 1999 se ha pasado a los 63,4 de quienes lo hicieron en los dos últimos años.Desde el punto de vista económico, la consecuencia más importante de la jubilación es la pérdida inmediata de ingresos. De media la jubilación supone un descenso del 26% de los ingresos, al pasar de un salario medio de 1.800 euros a una pensión media de 1.320 euros. Sin embargo, al depender del salario existen notables diferencias entre las distintas regiones españolas. Así, los pensionistas del País Vasco cobran 1.515 euros, mientras que los de la Región de Murcia perciben de media 910 euros.INGRESOS COMPLEMENTARIOSAdemás, el estudio apunta que uno de cada cuatro jubilados tiene su pensión como única fuente de ingresos. Otros ingresos complementarios a la pensión de cada jubilado son la pensión del cónyuge (55%), ingresos procedentes de inversiones o ahorro (depósitos, acciones, bonos) en un 26% de los casos, planes de pensiones privados (18%) o el alquiler de inmuebles (18%).Entre los jubilados cuyo único ingreso es la pensión, un 23% declara que no les alcanza para vivir con dignidad, porcentaje que sube al 32% en la zona centro. La existencia de familiares a su cargo (17%), que uno de ellos sea enfermo crónico (11%) o el hecho de tener que seguir pagando un crédito hipotecario son las principales causas de estas estrecheces económicas.Además, el estado de salud y la reducción de ingresos de los jubilados afectan a su calidad de vida. De esta forma, uno de cada tres jubilados reconoce que su calidad empeoró tras jubilarse. Esto ocurre especialmente entre aquellos jubilados que tienen ingresos más bajos y se han quedado por debajo del umbral de los 1.500 euros mensuales de pensión. Por el contrario, un 20% de los que tienen un umbral más alto de renta dice que su calidad de vida ha aumentado.Un 44% de los jubilados asegura haber renunciado a la ayuda doméstica, un 40% a comprarse un coche y un 30% a realizar viajes o salir a comer fuera. Asimismo, un 27% no puede ayudar a su familia como le gustaría.El 46% de los encuestados por OCU se arrepienten de no haber preparado mejor su jubilación, ya que solo el 41% preparó financieramente su jubilación. De ellos, el 62% lo hizo a través de un plan de pensiones, el 28% con otros productos bancarios y el 23% complementa sus ingresos con el alquiler de inmuebles.