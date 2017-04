El PSOE reclama medidas para evitar que los jóvenes cobren la mitad que el resto de asalariados

Etiquetas

El PSOE ha reclamado al Gobierno medidas para reducir la brecha salarial de los menores de 25 años pues denuncian que este sector de la población cobra la mitad que el resto de los asalariados.

Los socialistas critican que los casi 1,5 millones de trabajadores activos que integran este grupo de edad percibe de media 11.568 euros anuales, según un estudio del sindicato UGT que también advierte de que únicamente el 30% de estos jóvenes supera los mil euros mensuales.

Por ello, esta formación política ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en las que cuestionan al Gobierno si creen posible que un joven mileurista "tiene posibilidades reales de emanciparse", si ha puesto alguna medida para reducir esta brecha salarial o se plantea poner en marcha un plan de empleo para abordarla.

¿LA REFORMA LABORAL HA BENEFICIADO A LOS JÓVENES?

Asimismo, el PSOE también pregunta al Ejecutivo si cree que la reforma laboral aprobada en 2012 ha resultado beneficiosa para los jóvenes de 25 años. Para los socialistas, la reforma "no ha hecho más que empeorar el horizonte laboral de los jóvenes españoles", ha dicho el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Heredia, que firma las iniciativas.

"Lo único que ha traído la reforma laboral es un empeoramiento de las condiciones de trabajo y un aumento de la explotación laboral. No vamos a descansar hasta que no se derogue y se implante una legislación laboral acordada con los agentes sociales que afronte retos como el paro juvenil y la precarización del mercado de trabajo", ha subrayado.

Heredia no cree que al Gobierno "le preocupe demasiado este drama". "Ahora que no hace más que repetir que hemos salido de la crisis, que somos una máquina creando empleo, no estaría de más que se preocupara de las generaciones más jóvenes, que tienen hipotecado su futuro por las malas condiciones de trabajo y por salarios de miseria", ha insistido.