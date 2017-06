MAPFRE VE “RAZONABLE” LA SALUD DEL SISTEMA DE PENSIONES AUNQUE PODRÍA HABER “PROBLEMAS” EN LAS CUANTÍAS A PERCIBIR

Etiquetas

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, afirmó hoy que el sistema público de pensiones español “goza de una salud razonable”, aunque apuntó que sí “se podrían presentar problemas” en las cuantías a percibir.Así lo explicó durante su participación en el curso ‘La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?’, organizado en Santander por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).Huertas indico que “vendemos menos planes de pensiones de los que nos gustaría”, para agregar que “nos adaptamos para entender qué es lo que el cliente español demanda”. En este sentido, explicó que en España hay un sistema público de pensiones que “goza de una salud razonable” y “no hay por qué dudar nada acerca de su sostenibilidad”.Ello hace, comentó, que la percepción de los trabajadores es que no se tienen que preocupar, aunque variables como la evolución demográfica hacen que a nivel de sociedad y respecto “a las cuantías a percibir si se podrían presentar problemas” si no se complementa la pensión pública. Para el responsable de Mapfre, sería “muy útil” que en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados se adoptaran decisiones respecto a la sostenibilidad del Sistema.Por su parte, el sector privado tiene que trabajar en “mejorar el producto y las condiciones de comercialización y convencer mejor al clientes de las ventajas de contratar un plan privado de pensiones”. TRANSFORMACIÓN DIGITALRespecto a la transformación digital, aseguró que “no tenemos que asustarnos” porque no va a ser un proceso “rupturista de cambiar el modelo social que tenemos”.En todo caso, expuso que los trabajadores no han de “preocuparse”, aunque se avanzará en un cambio de modelo de las relaciones laborales. Los puestos de trabajo “no van a desaparecer”, aunque “van a mutar y transformarse”, un contexto en el que las empresas “van a hacer esfuerzos”, señaló.