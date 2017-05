Rosell afirma que la reunión con sindicatos para hablar de salarios "está al caer"

Etiquetas

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado que todavía no se han reunido con el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y con el de UGT, Pepe Álvarez, para hablar de la subida salarial para 2017, pero que la reunión "está al caer".

Así lo ha señalado el presidente de la patronal después de que la organización empresarial remitiese ayer a los sindicatos una misiva en la que pedían la convocatoria de la reunión de los comisarios de seguimiento del acuerdo de negociación colectiva para contrastar las últimas propuestas de negociación que los sindicatos les trasladaron el día anterior.

Rosell, que ha asistido a la presentación del Libro Blanco de la educación, ha insistido en que la negociación colectiva está "activa" y en la mesa y ha añadido que desde la CEOE ya han hecho movimientos "importantes" en este sentido. En esta línea, ha señalado que las empresas firmarán convenios en los que habrá una subida salarial siempre que se pueda.

De hecho, ha afirmado que hasta el momento ya se están firmando convenios sectoriales y empresariales que son "distintos" a los que se firmaban en los últimos años cuando había contención salarial.

"Creo que este año va a haber un crecimiento importante de los salarios si lo comparamos con lo que ha habido en los últimos años y creo que nuestra propuesta de crecimiento de hasta el 2% más el medio punto variable es muy importante", ha añadido el presidente de la CEOE.

En esta línea, ha apuntado que los sindicatos "se equivocarán" si no aceptan su subida salarial, porque lo que están negociando y firmando está por debajo de esa cifra.

La patronal dejó claro ayer en su respuesta a los sindicatos que en esta reunión quiere que se dé un "planteamiento final técnico" más detallado a las propuestas que más tarde se trasladarían a los secretarios generales de patronales y sindicatos para "llegar a conclusiones definitivas".

La CEOE y Cepyme mantuvieron su propuesta de subida salarial, que aprobó su Junta Directiva el pasado 5 de abril y que contempla un aumento de los salarios entre el 1% y el 2% más un 0,5% variable vinculado a la productividad, y recalcaron que el incremento de salarios se realizará siempre "caso por caso" y según cada empresa o sector.

Por su parte, en la misiva anterior que los sindicatos remitieron a la CEOE y Cepyme con su nueva oferta para intentar cerrar el acuerdo de negociación colectiva para 2017, mantenían que los salarios deben subir este año entre un 1,8% y un 3%, con una cláusula de revisión salarial que se activaría en enero de 2018 si el IPC de 2017 supera la subida salarial pactada en el convenio, todo con el fin de compensar la diferencia.

No obstante, la novedad es que ambas organizaciones dieron ciertas concesiones a la patronal, al estar a favor de que los incrementos salariales pactados en convenio "tengan en cuenta la evolución de las empresas y particularmente la productividad para no agotarla", o de que las mutuas, de acuerdo con el Sistema Nacional de Salud, puedan adquirir un mayor protagonismo en el tratamiento de las bajas traumatológicas de origen no laboral.

Sobre el PIB conocido este jueves, que ha acelerado su crecimiento al 0,8% en el primer trimestre por el consumo y la inversión, Rosell ha afirmado que el dato es "positivo" y "espectacular" y muestra que España "está mejorando".