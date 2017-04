LA SEGURIDAD SOCIAL REGISTRÓ UN SUPERÁVIT DE 2.700 MILLONES HASTA MARZO Y LOGRÓ LA MAYOR RECAUDACIÓN POR COTIZACIONES DESDE 2009

Etiquetas

- Los ingresos por cotizaciones aumentan un 4,2%, por encima del ritmo de crecimiento de la afiliación del 3,4%. Las cuentas de la Seguridad Social presentaron un saldo positivo de 2.708,42 millones de euros hasta marzo (el 0,24% del PIB), con unos ingresos por cotizaciones de 26.068 millones, el mejor resultado de los últimos ocho años.Según informó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social este jueves, los ingresos netos por cotizaciones alcanzaron los 26.068 millones al crecer en tasa anual el 4,24% frente al 2,72% registrado en el mismo periodo de 2016. Se trata de la mayor cifra de recaudación líquida por cuotas de los últimos 8 años (en 2009 se registraron 25.694,37 millones).Empleo destacó que por primera vez, el ritmo de crecimiento de las cotizaciones, que excedió el 4% anual, supera al de la afiliación media, que avanzó el 3,4% en marzo. Este saldo positivo de 2.708,42 millones de euros es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 32.770,66 millones de euros y unas obligaciones reconocidas de 30.062,24 millones de euros.Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,51% correspondió a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y el 8,49% restante a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad. En cuanto a las obligaciones, el 95,34% fueron reconocidas por las Entidades gestoras, y el 4,66% por las Mutuas.INGRESOSEn términos de derechos reconocidos, la recaudación por cotizaciones sociales ascendió a 26.700,48 millones de euros, lo que representa un aumento de 3,96 puntos porcentuales respecto a 2016. La tasa era del 1,94% en el mismo periodo del año anterior por el aumento de la cotización de ocupados en un 4,58%, mientras que la cotización de desempleados registró un descenso del 4,9%. En cuanto a los ingresos procedentes de las cuotas a la Seguridad Social, las cotizaciones en el Régimen General crecieron un 5,08%, frente al 3,62% el año pasado. Las transferencias corrientes totalizaron 5.518,05 millones de euros, un 8,81% menos que las acumuladas a la misma fecha de 2016.Mientras, los ingresos patrimoniales registraron 184,05 millones de euros, con un descenso interanual del 53,27%, y las tasas y otros ingresos reflejaron 357,33 millones de euros, un 2,25% menos.GASTOSLas prestaciones económicas a familias e instituciones sumaron 28.601,53 millones, el 95,14% del gasto total realizado en el Sistema.En un análisis detallado de las distintas prestaciones contributivas, las pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares) alcanzaron un importe de 24.648,31 millones de euros, cifra superior en un 3,49% al año anterior. En cuanto a las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo se elevaron hasta los 537,60 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 4,52%. En Incapacidad Temporal, el gasto realizado alcanzó los 770,86 millones de euros, un 8,12% más que en el mismo periodo de 2016.A 31 de marzo las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos a mínimos de las pensiones contributivas, registraron un importe de 2.546,83 millones de euros, cifra que supone un descenso del 0,51% respecto al ejercicio anterior. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y mínimos 2.025,85 millones, y a subsidios y otras prestaciones 520,98 millones de euros, de los que 502,28 millones de euros corresponden a prestaciones familiares.