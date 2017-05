EL SUPERÁVIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL SE ELEVÓ UN 13% HASTA ABRIL

Etiquetas

El superávit de la Seguridad Social se incrementó en 387,38 millones entre los meses de enero y abril, lo que supone un aumento del 13,13% con respecto al mismo periodo del año anterior.Según informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en los cuatro primeros meses del año el sistema logró un superávit de 3.337,48 millones de euros, frente a los 2.950,1 millones de hace un año.Este saldo registrado en 2017 representó el 0,29% del PIB y es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 43.836,12 millones de euros y unas obligaciones reconocidas de 40.498,64 millones.Del volumen total de derechos reconocidos, el 91,5% corresponde a las Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y el 8,5% restante a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las obligaciones, el 94,48% fueron reconocidas por las Entidades gestoras y el 5,52% por las Mutuas.SUBEN LOS INGRESOS POR COTIZACIONESEn lo que respecta a los ingresos, la recaudación por cotizaciones sociales en términos de derechos reconocidos ascendió a 35.797,79 millones, lo que representa un aumento del 4,34% respecto a 2016, originado por el aumento de la cotización de ocupados en un 4,95%, mientras que la cotización de desempleados registró un descenso del 4,69%. Si se atiende a los recursos efectivos, la referencia para hacer el seguimiento de la entrada y salida de recursos monetarios, la tasa de crecimiento anual de las cuotas sociales se situó en el 4,57%, frente al 2,67% hasta abril de 2016.En concreto, las cotizaciones en el Régimen General crecieron un 5,56%, mientras que el año pasado lo hacían a un ritmo del 3,33%.Las transferencias corrientes totalizaron 7.411 millones, un 4,91% más que las acumuladas a la misma fecha de 2016.Por su parte, los ingresos patrimoniales registraron 186,56 millones de euros, con un descenso interanual del 56,51%, y las tasas y otros ingresos reflejaron la cantidad de 427,87 millones de euros, un 5,51% menos.SUBE EL GASTO EN PENSIONESEn cuanto a la partida de gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones sumaron 38.419,8 millones, el 94,87% del gasto total realizado en el sistema.En un análisis detallado de las distintas prestaciones contributivas, las pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares) alcanzaron un importe de 32.897,60 millones, cifra superior en un 3,44% al año anterior. En lo que respecta a las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo, estas se elevaron hasta los 717,38 millones de euros, un 3,99% más que hace un año. En incapacidad temporal, el gasto realizado alcanzó un importe de 1.356,23 millones de euros, un 6,23% más.Mientras, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos a mínimos de las pensiones contributivas, se situaron en los 3.318,35 millones, cifra que supone un 0,56% menos respecto al ejercicio anterior. De dicho importe, se destinaron a pensiones no contributivas y mínimos 2.703,23 millones, y a subsidios y otras prestaciones 615,12 millones de euros, de los que 588,70 correspondieron a prestaciones familiares.