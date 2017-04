EL CES LLAMA A LA TRANQUILIDAD SOBRE EL FUTURO DE LAS PENSIONES Y CREE QUE “NO TIENE QUE DAR MIEDO” LA REFORMA “PERMANENTE” DEL SISTEMA

Etiquetas

- Su presidente apela al entendimiento político para llevar a cabo la reforma. El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, señaló este martes que “no tiene por qué dar miedo alguno la reforma permanente del sistema" de pensiones y llamó a la tranquilidad ante quienes pronostican el fin de las mismas.Durante la presentación del libro ‘¿Cobraremos la pensión?’ escrito por varios expertos, el presidente del CES admitió que “estamos algo asustados” respecto al futuro de las pensiones por la “cantidad de opinantes” que se pronuncian en torno a esta cuestión y que acaban por “banalizar lo esencial”.Por ello, Peña lanzó un mensaje de tranquilidad e invitó a someter “un poquito a la razón” el debate. En este sentido, advirtió de “la importancia enorme de lo que estamos hablando, que no permite ningún tipo de juego”, ya que el año que viene “todos los días del año nos gastaremos 3,5 millones de euros en pensiones”.También quiso destacar que la tasa de pobreza entre los mayores de 65 años en España roza el 13%, y durante la crisis el patrimonio acumulado de los menores de 35 años se redujo en un 26%, mientras que en los mayores de 65 años creció en un 2%, unos datos “inobjetables y que no caen del cielo, son producto de la voluntad política”.Además, Peña incidió en que la reforma de las pensiones “no es un asunto del pelotón de expertos” sino que “depende de la voluntad política”, y en este sentido, animó a “seguir en el entendimiento” político para lograr una reforma y a asumir “compromiso y respeto” con el sistema.A la presentación del libro asistió también la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, quien recordó que está en marcha una Mesa de Diálogo Social con el Gobierno para abordar la reforma del sistema y señaló que “es posible” que algunas de las propuestas que defiende su sindicato “formen parte de la solución”.VISIÓN DE LOS EXPERTOSEn el acto intervinieron algunos expertos que son coordinadores del libro presentado, como es el exministro de Trabajo Valeriano Gómez, que incidió en que “se ha impuesto una visión técnica” en el ámbito económico que “no es posible mantener a lo largo del tiempo”, y en el caso particular de las pensiones aseguró que “no habrá Gobierno democrático que sea capaz” de aplicar algunas de las soluciones que se plantean.En concreto, consideró que “no habrá Gobierno que pueda sostener” la fórmula actual española para hacer sostenible el sistema, ya que “no garantiza la pensión” sino que asume que se reducirá con el paso del tiempo, y “España puede permitirse y debe mantener” su sistema público de pensiones, actualizándolas conforme a los precios.Mientras, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos M. Ruesga, indicó que el debate sobre las pensiones es “político e ideológico” y opinó que tiene como fondo el reparto de la renta, por lo que consideró que “no solo es un problema demográfico” sino también económico.Por ello, abogó por más aportaciones desde el Estado “buscando más figuras tributarias que tuvieran un cierto grado de progresividad” como puede ser la readaptación del Impuesto sobre el Patrimonio.Por su parte, el profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid, Borja Suárez, aseguró que las reformas que se lleven a cabo “tienen que ser reformas dialogadas” porque si no es así, “sufren una falta de legitimidad social”.