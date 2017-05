Toxo lamenta los PGE "de resignación" en vez de "expansivos" y confía en llegar a un acuerdo salarial con la patronal

Etiquetas

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha lamentado que se vayan a aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 que son "de resignación" en vez de ser "expansivos", tras lo que confía en llegar a un acuerdo interconfederal con la patronal "primando los salarios".

Toxo, que ha asistido a la inauguración del XII congreso de CCOO-A, donde ha resaltado la figura del secretario general saliente, Francisco Carbonero, al que ha definido como "un amigo con el que he compartido avatares, momentos difíciles y complicados con la crisis, pero también alegrías, a pesar del acoso brutal al sindicalismo de clase". Ha citado expresamente el papel que jugó Carbonero hace cuatro años "para la recuperación de la unidad y de la sintonía en el sindicato".

Asimismo, ha calificado a CCOO-A como "una organización de gran significación, no sólo por el número de afiliados, sino también por la impronta sindical que tiene en el conjunto del sindicato en España". Tras recordar la importancia del sindicato en la transición y en el nacimiento de la democracia, Toxo ha abogado por "no quedarnos en la nostalgia del pasado", sino por "ganar el presente para proyectarnos hacia el futuro, que se va configurando pero no de una manera amable para los trabajadores".

El dirigente sindical, quien reconoce que es un tiempo en el que "es difícil conciliar los intereses de las partes", en ese sentido, ve esencial "alinear el crecimiento económico con las necesidades de las personas", de forma que "los ciudadanos no han salido de la crisis y los efectos de ésta están muy presentes".

"Frente a la propaganda oficial, hay que levantar la voz de la gente y recuperar el cuadro de derechos perdidos por la gestión realizada durante la crisis, empezando por el empleo de las personas que no lo tienen y luchar frente a una distribución cada vez más injusta de la riqueza", ha aseverado Toxo, quien anima a "pasar de la defensiva a la ofensiva para recuperar derechos perdidos y por la regeneración democrática", anunciando que en octubre, si no hay cambios en la situación, saldrán a la calle para defender las pensiones y la protección social "que están bajo mínimos".

Toxo ha puesto como ejemplo los casos de Grecia y Portugal, que muestran que "no hay una sola manera de afrontar el momento actual de Europa", y apunta que "frente a la realidad oficial hay otras posibilidades reales que atienden a una realidad del país: paro, pobreza y desigualdad trufado por la corrupción".

Ha recordado en ese punto que España "después de Grecia es el país con una tasa de desempleo mayor de toda Europa, con un 18 por ciento, pero a los gobiernos europeos les preocupa corregir la cifra de inflación, no el desempleo ni la pobreza ni la desigualdad".

Considera en ese punto que los PGE son unas cuentas "de resignación de un país que se resigna a ser el campeón de la tasa de desempleo", cuando España "necesita presupuestos expansivos, que recuperen la inversión productiva y el gasto público".

Toxo ha reclamando una "profunda reforma fiscal", un plan de choque por el empleo, y que el motor de empleo no vuelva a ser la construcción residencial, sino que la generación de empleo venga de un empleo de calidad de servicios a las personas, como sanidad, educación o atención a los dependientes.

INCREMENTO DE SALARIOS

Reclama asimismo una recuperación de la demanda interna y de la inversión pública y recuerda que la capacidad de consumo de las familias "no será suficiente si no se incrementan los salarios".

En ese punto, el dirigente sindical confía en que haya acuerdo interconfederal con la patronal, apuntando que "en estos momentos no hay acuerdo porque no se ponen de acuerdo en el papel que deben jugar los salarios".

Tras pedir la derogación de las reformas laborales "que empobrecieron la calidad del empleo", ha reclamado a los partidos que "mientras no se consiga la conformación de fuerzas en el Parlamento para esa derogación, se debe pelear para mejorar el incremento de los salarios y para la recuperación de los efectos de la devaluación salarial; quien no lo quiera hacer por ideología, que lo haga por interés".

Tras reclamar que las pensiones el menos crezcan al mismo ritmo que la inflación, pide que se apruebe la ILP sobre renta básica, la cual "pese a estar impulsada por 750.000 firmas, duerme el sueño de los justos en el Parlamento, debido al filibusterismo parlamentario", por lo que cree que "es necesario que salga adelante, pues es la única esperanza para muchos hogares a los que no se les puede dejar en la estacada".

"Cuando los ciudadanos ven que sus necesidades no son atendidas buscan canalizar su rechazo en otros lugares, y no es populismo lo que se mueve hacia la derecha en Europa, sino que es fascismo, que ya vivimos en otro tiempo", ha aseverado Toxo, quien insiste en "alinear el crecimiento económico con las necesidades de las personas" e introducir "elementos de corrección para recuperar la calidad democrática perdida".

Tras criticar elementos como la ley 'mordaza', Toxo ha insistido en su petición de reforma de la Constitución "para que haya otro período prolongado de prosperidad, paz y avance en democracia y en calidad de vida, al menos de la misma intensidad que la Constitución de 1979, que está mostrando síntomas de agotamiento y que es necesario reforma, no sólo por Cataluña, sino porque los derechos sociales deben quedan anclados".