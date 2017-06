Toxo defiende un incremento salarial para este año del 3% y recuerda que se espera un IPC del 2,2%

Etiquetas

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha defendido un incremento salarial para este año del 3%, ante las previsiones de cerrar el año con un aumento del 2,2% en el IPC, lo que se traduciría en un avance de ocho décimas de poder adquisitivo.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios en Alicante, donde ha asistido al III Congreso FSC-CCOO, y ha explicado que la propia patronal ha reconocido que existen las condiciones para trasladar a los trabajadores la mejora salarial. A su juicio, "los salarios tienen que crecer y tienen que crecer más cerca del 3% que del 2%, que es lo que ofrece la patronal en estos momentos", a lo que se añade un 0,5% ligado a la productividad.

Por ello, ha sostenido que "si esto, de alguna manera, entra dentro de los planes de las patronales, no hace falta ni tan siquiera que nos reunamos: (basta) con que respondan afirmativamente a la demanda que estamos realizando y que no es descabellada".

No obstante, ha matizado que el acuerdo debe ser "ya" porque CC.OO. tiene el congreso el día 29 y "no vamos a esperar a que pase el congreso para certificar si hay acuerdo o se acaban las negociaciones". De momento, ha precisado que no hay reuniones previstas con la patronal porque no se ha terminado de concretar la fecha.

Asimismo, interrogado sobre las medidas que se plantea CC.OO., Toxo ha hablado de abrir "todas las mesas" e "incentivar la negociación que está dando resultados". En ese sentido, ha detallado que la "mayoría de los convenios que se están firmando están en las proximidades de la propuesta de los sindicatos, que demuestra que es una propuesta muy sensata y que tiene en cuenta la situación general de la economía y de cada una de las empresas y sectores".

Aunque ha rechazado la posibilidad de una huelga general, que ha vinculado a cambios legislativos, Fernández Toxo sí ha opinado que sin acuerdo de incremento salarial, la negociación será "más difícil" y quedará pendiente de los convenios particulares, lo que podría derivar en una mayor movilización.

"Soy optimista porque las empresas han entendido que la marcha de la economía aconseja hacer acuerdos que permitan la recuperación del poder adquisitivo", ha zanjado.