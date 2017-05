UGT-A insta a la Junta a exigir al Gobierno más inversiones para Andalucía y que "no nos castigue" en materia de empleo

Etiquetas

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha instado a la Junta de Andalucía a que exija al Gobierno central "más inversiones" para Andalucía, especialmente en materia de infraestructuras, donde se han arbitrado inversiones "pírricas", tras lo que ha pedido que el Ejecutivo central "no nos castigue más" en materia de empleo.

En declaraciones a Europa Press, Castilla cree que la situación económica ha mejorado y hay "un momento de crecimiento interesante" pero cree que hace falta que "llegue a las clases trabajadoras".

A su juicio, Andalucía "lo primero que necesita es más inversión en infraestructuras", algo que no depende del Gobierno autonómico sino del central. Ha recordado que hace un año se reunieron en Valencia con los secretarios generales de UGT de Cataluña, Valencia y Murcia, para hablar sobre el Corredor Mediterráneo, y ha dejado claro que "la situación en ese asunto de Murcia, Cataluña o Valencia no se puede comparar con la de Andalucía, pues la parte que ha ejecutado del Corredor en Andalucía es totalmente insuficiente".

Lamenta que este último año "no se ha invertido casi nada y se ha presupuestado muy poco dinero, y encima hay partes que no se han ejecutado, por lo que tenemos un problema con los ejes del corredor". Castilla ha pedido que se active el eje Algeciras-Bobadilla.

A su juicio, "la inversión en infraestructuras en Andalucía por parte del Gobierno es pírrica y se han olvidado de Andalucía". Además, recuerda que la cantidad contemplada en los PGE en materia de inversiones "no se corresponde con la población andaluza".

Por ello, ha pedido a la Junta que "exija al Gobierno central un compromiso para apostar por Andalucía" y le pida "una política económica y social que apoye a una región tan importante como ésta".

POLÍTICAS DE EMPLEO

Por otro lado, lamenta que las políticas activas de empleo "suponen una pescadilla que se muerde a cola, pues Andalucía ha visto reducir el importe de las políticas de empleo como consecuencia de que no ha ejecutado todos los fondos, y el Gobierno lo penaliza con menos asignación".

No obstante, Castilla considera que Andalucía "necesita más ayudas y un plan especial de empleo, pero encima se la penaliza". "Puedo entender las medidas pero por encima de ello está el sentido común, las políticas de igualdad y cohesión territorial", ha aseverado la secretaria general de los ugetistas andaluces, que lamenta que "en la práctica lamentablemente no existe la igualdad de oportunidades, depende del lugar donde nazcas, y el Gobierno no nos puede castigar a los ciudadanos".

En ese sentido, lamenta que "aunque se quieren vender las cifras de reducción del paro como algo positivo, al final el empleo que se genera vuelve a ser el mismo".

"Me gustaría que mi valoración del paro algún día no fuera un discurso de corta y pega, pues actualmente no puedo hablar de lo maravilloso que esta siendo el aumento del empleo cuando el 96 por ciento del empleo es temporal y estamos rezando para que la Semana sana caiga en el primer trimestre del año", ha aseverado Castilla, quien insiste en crear empleo en actividades que generan valor añadido y en la apuesta por el empleo público, que tiene "una plantilla reducida en los servicios de sanidad o educación".

"LA AERONÁUTICA ESTÁ COGIDA CON ALFILERES"

Castilla ha citado expresamente el sector aeronáutico, un sector que le preocupa, pues "vendemos que estable y es fuerte, pero realmente está cogido con alfileres", tras lo que ha recordado la fuerte negociación mantenida en Alestis para evitar despidos, algo que "ha traído tranquilidad a esas familias".

"Vendemos que tenemos una empresa aeronáutica muy potente, hacemos gala de ello y luego se quiere suprimir empleo, pues en los casos de problemas económicos o de falta de actividad siempre se ponen despidos encima de la mesa, no contemplan otras medidas para no dejar a tanta gente en la calle", se lamenta Castilla, quien alertaba del riesgo que hubiera supuesto los despidos en Alestis "pues así se abría en canal a las empresas y el riesgo de ir a más gente a la calle, con la industria auxiliar que tiene alrededor, generando gran incertidumbre en todo el sector".

Para la dirigente sindical, "con la excusa de la crisis se están tomando medidas que no son ni económicas ni financieras sino ideológicas; antes existía el pobre mileurista, ahora es el rico mileurista, el IPC sigue subiendo, pero crece por el incremento de la factura de la luz y de los combustibles, no es por el consumo, y la población es cada vez más pobre y hay mas exclusión social".

También ha alertado del riesgo en las pensiones, donde "no existe un problema de gastos sino de ingresos", y ha reclamado medidas como el hecho de que "el sueldo de los trabajadores del Ministerio de Empleo están imputados al gasto de la Seguridad Social, cuando el sueldo de todos los empleados públicos se abona a través de los PGE, por lo que esos empleados también deberían ser remunerados vías PGE".

También pide revisar las bonificaciones a los empresarios "que se ven que no tienen efecto positivo en el empleo".

De esta forma, a su juicio, "si se toman esas medidas y aumenta la recaudación con impuestos finalistas es sostenible el sistema de pensiones".

Castilla se ha preguntado "qué pensión le va a quedar a los que ahora tienen un contrato precario, pues si tiene menos salario cotizas menos". "Dentro de unos años existirá una gran bolsa de trabajadores que luego tengan una pensión insuficiente pero no porque sea insostenible el sistema de pensiones sino porque hemos permitido que éstos coticen poco y tengan un sueldo indigno; ese el problema del precario en España y ese es el tipo de empleo que se está generando".