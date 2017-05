UGT subraya la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios

Etiquetas

UGT-Aragón ha instado a la patronal a que reabra el diálogo social y se siente a negociar un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores "que permita aumentar el consumo y la demanda interna y favorezca el crecimiento económico". Los datos del IPC de abril han reflejado un incremento de los precios en Aragón del 0,8%, situando la tasa interanual en un 2,4%.

"Los precios vuelven a subir, los salarios de los empleados públicos y las pensiones crecen por debajo de la inflación, y los beneficios de las empresas no dejan de aumentar en un momento en que España se encuentra en un periodo de crecimiento económico, pero que no llega a las personas", han indicado desde el sindicato.

También UGT ha exigido al Gobierno un cambio de política que cree empleo estable y con derechos y salarios dignos. "Tras un largo periodo en que la sombra de la deflación se cernía sobre una economía ralentizada, los precios crecen a tasas que no se corresponden con un aumento generalizado de la demanda. De hecho, el empobrecimiento de la mayor parte de los ciudadanos es un hecho que limita el potencial de crecimiento", han argumentado desde el sindicato.

La reactivación de la actividad económica presenta, a juicio de UGT en Aragón, "grandes claroscuros pues no está asentada y sus efectos no se están trasladando al mercado de trabajo, lo que se evidencia por la falta de confianza de los agentes empresariales, que continúan apostando por temporalidad y bajos salarios alimentando un circuito cortoplacista de beneficios empresariales, pero de empobrecimiento de los trabajadores con salarios que no crecen y un nuevo escenario inflacionista".