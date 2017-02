La oposición exige al Gobierno de Navarra que complemente las pensiones de viudedad

Etiquetas

UPN, PSN y PPN han coincidido este jueves en reclamar al Gobierno de Navarra que complemente las pensiones de viudedad hasta el SMI, destacando que así se ha venido haciendo en los últimos años y que existe una ley que lo prevé de esa manera.

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha afirmado en declaraciones a los medios que "el Gobierno una vez más está generando una incertidumbre innecesaria, hay informaciones contradictorias, un día se dice una cosa y otro día se dice la contraria". "Nuestra posición es que se cumpla la ley, que las pensiones se complementen hasta el SMI aprobado en la actualidad, y el mensaje al Gobierno es que ya vale, que deje de marear a esa parte importante de la sociedad navarra y haga lo que de forma clara ha manifestado la mayoría de grupos en este Parlamento", ha reclamado.

En la misma línea, la portavoz del PSN, María Chivite, ha señalado que el Gobierno "tiene que cumplir la ley" y ha criticado que el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, "está utilizando distintos argumentos para no pagarlo, dice que hay otras pensiones que también están por debajo del salario mínimo interprofesional, pero es que esas pensiones no tenían reconocido por ley el complemento para llegar al SMI". "Aquí no vale decir que como el resto no lo tiene, a ti te lo quito. Eso me parece totalmente injusto", ha indicado.

La dirigente socialista ha afirmado que "el Gobierno está utilizando excusas" y lo que debe hacer es complementar las pensiones "como se ha venido haciendo desde hace diez años". "Ha habido subidas del SMI y esas subidas se han ido haciendo y poniendo en el complemento, eso es lo que tiene que seguir haciendo. Le vamos a exigir que lo haga desde ya y que pague con carácter retroactivo el mes de enero", ha subrayado.

Finalmente, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha requerido al Gobierno foral que "cumpla la ley" y complemente las pensiones. "Este Gobierno que tanto se las da de ser un Gobierno social, de ayudar a quienes más lo necesitan, como mínimo tiene que cumplir la ley y ser solidario", ha indicado.