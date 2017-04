Casi mil personas participan en las 63 acciones de empleo del Fondo de Reequilibrio Territorial en 15 distritos

Etiquetas

Un total de 956 personas están participando en las 63 acciones de empleo impulsadas desde el Fondo de Reequilibrio Territorial diseñado por el Ayuntamiento de Madrid en su edición de 2016, con iniciativas en este eje en una quincena de distritos, ha indicado este lunes el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui.

El eje del empleo del Fondo, de los cinco en los que está dividido, supone el 39 por ciento del Fondo, dotado en 2016 con 30 millones de euros, que crece hasta los 70 en la convocatoria de 2017. El de empleo es el de más envergadura, con 11,2 millones, ha explicado Murgui, dado que el paro es la principal preocupación de los madrileños.

Los talleres por los que pasan son retribuidos con el salario mínimo interprofesional. "Para mi esto es una oportunidad que no pensé que iba a tener", ha declarado una de las asistentes a uno de los talleres que se está organizando en un centro de servicios sociales del distrito de Chamberí. "Me siento realizada porque tengo algo que me va a avalar. Es tener una profesión", ha manifestado otra de las asistentes.

