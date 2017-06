C-LM firmará con agentes sociales sendos pactos por la Seguridad Laboral y por la sostenibilidad de servicios públicos

Etiquetas

Page avanza un nuevo sistema de diagnosis por imagen que permitirá 5.000 pruebas más a la semana "a coste cero"

El presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que este mismo martes se suscribirá con los agentes sociales de la Comunidad Autónoma un acuerdo que servirá "para dar un nuevo paso por la seguridad laboral y para luchar contra los accidentes de trabajo".

Así lo ha avanzado durante su intervención en el Foro para la Innovación y la Tecnología de Castilla-La Mancha (FITCLM), donde ha defendido que no será un mero pacto "simbólico", si bien "irá vinculado" a la aprobación de los presupuestos.

En este punto, ha señalado además que antes del mes de agosto está prevista la firma de otro gran pacto con empresarios y sindicatos, esta vez orientado a la sostenibilidad de los servicios públicos y que velará por la buena gestión de los trabajadores de las empresas subcontratadas por la Junta.

"HAY QUE ESTAR A LA ÚLTIMA"

En este foro por la innovación tecnológica, García-Page ha defendido que "hay que estar a la última en todo", de manera que las empresas que no inviertan en innovación "tendrán que despedir a sus empleados" en el medio plazo.

"Hoy no es una opción innovar. Evidentemente esta transformación no va a ser gratis ni sin esfuerzos, pero la apuesta por la tecnología no tiene vuelta atrás", ha considerado.

Tras abogar por un pacto nacional por la innovación, ha incidido en que "ningún sector" se queda excluido de la necesidad de ponerse al día tecnológicamente.

Ha sido en este punto donde ha subrayado la necesidad de que la administración pública también incorpore la tecnología, poniendo de manifiesto que desde el Ejecutivo regional se está ultimando un contrato tecnológico por el cual el diagnóstico sanitario a través de radiografías se actualizará, lo cual va a permitir hacer 5.000 pruebas más a la semana "a coste cero".

NICOLÁS LLAMA A LA COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN

El presidente de la patronal castellano-manchega, Ángel Nicolás, ha iniciado su intervención para celebrar el "acierto" de crear este foro, que "ha de tener espíritu de continuidad".

En la región, ha dicho, el sector empresarial está por debajo de la media nacional, y desde Cecam llevan más de un año "preocupados" en este aspecto.

La creación de empresas con alto componente innovador o fomentar el uso y óptimo aprovechamiento de las tecnologías para su actividad son los dos ejes que según Nicolás hay que potenciar para solventar este extremo.

Para Nicolás, uno de los factores del éxito de las exportaciones radica en la innovación empresarial, tras lo que ha incidido en que la inversión en I+D+i "no es todo lo buena" que desearía, por lo que ha defendido que es "muy importante respaldar el esfuerzo empresarial a través de un plan estratégico" al respecto.

Un eje estratégico a innovación y empresa digital, donde se propone garantizar los recursos necesarios para investigación, definir un sistema público de innovación, hacer planes concretos en este ámbito y ofrecer asesoramiento a las empresas. Promover acceso a nuevas tecnologías y reducir burocracia a través de la firma electrónica es otra de las propuestas de Cecam.

"En este foro se materializa el interés institucional y el esfuerzo empresarial en cuanto a innovación, una conjugación necesaria. Para esa labor, deben saber que van a contar siempre con el apoyo de nuestras organizaciones empresariales", ha finalizado.

GUTIÉRREZ: "AHORA TOCA ARRIMAR EL HOMBRO ENTRE TODOS"

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha intervenido en este foro para "aplaudir" la celebración del mismo, tras lo que ha defendido que es una muestra del "trabajo por el progreso económico de Castilla-La Mancha".

En su opinión, ahora "toca arrimar el hombro para seguir creciendo" entre todos los agentes. "Todos tenemos que trabajar, también desde los gobiernos, para que las empresas sean más grandes, mejor preparadas y más competitivas".

"A partir de ahora fortaleceremos el sector empresarial para que las empresas apuesten por la apertura de nuevos mercados. Las empresas son el motor del crecimiento económico y la generación de empleo estable", ha incidido.

Para Gutiérrez, medidas pilotadas por el Gobierno regional como el Plan Adelante o el Plan por la Recuperación, están comandadas por la administración regional, pero también necesitan el trabajo de los empresarios