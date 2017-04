CCOO y UGT harán "un frente común" en las movilizaciones por la precariedad y la siniestralidad laboral en C-LM

Etiquetas

Los sindicatos esperan contar en el mes de mayo con el Plan de Estabilidad por el Empleo de la Junta

Los sindicatos de CCOO y UGT en Castilla-La Mancha han acordado hacer "un frente común contra la precariedad laboral y los accidentes de trabajo" en la región con motivo de las movilizaciones convocadas este viernes con motivo de la celebración del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo --28 de abril-- y del próximo lunes, Día Internacional de los Trabajadores --1 de mayo--.

En una rueda de prensa conjunta, los secretarios generales de CCOO y UGT en la región, Paco de la Rosa y Carlos Pedrosa, respectivamente, acompañados de los secretarios provinciales en Toledo, José Luis Arroyo --CCOO-- y Alberto Sánchez --UGT--, han apuntado que reclamarán empleos estables, el incremento de los salarios, unas pensiones más dignas y mayor protección social en estas movilizaciones que harán bajo el lema 'No hay excusas'.

Las movilizaciones del Primero de mayo, que tendrán en Toledo su acto central con la participación de los dos líderes regionales sindicales, van a realizarse en todas las capitales de provincia --a excepción de Ciudad Real, al emplazarse ésta en los municipios de Puertollano y Alcázar de San Juan-- y en Talavera de la Reina a las 12.00 horas.

En concreto, en Albacete la movilización saldrá desde el Molino de la Feria a la punta del parque de los Jardinillos; en Puertollano desde la ermita de la Virgen de Gracia a la Concha y en Alcázar irá desde la avenida de Herencia a la Estación del Ferrocarril; en Cuenca irá también de la Estación de Ferrocarril hasta la Plaza de España; en Guadalajara recorrerá el tramo entre el Palacio del Infantado y el Parque de la Concordia; en Talavera partirá de la Plaza de España para llegar a la Estación de Tren y en Toledo se iniciará en la Plaza de Toros para llegar hasta la Plaza de Zocodover.

"Estamos en una situación, si hacemos un análisis de las cifras económicas que vamos conociendo a través de los medios, en la que se pretende perpetuar los efectos de la crisis en tiempos de crecimiento económico. No es de recibo que los beneficios de las empresas estén en sus mejores datos desde el 2009 y, sin embargo, la calidad del empleo de los trabajadores siga cayendo", ha proclamado Pedrosa, el primero en comparecer en la primera rueda de prensa que realiza junto a De la Rosa como líder de CCOO.

Por su parte, De la Rosa ha apuntado que "sería un suicidio" que ambos sindicatos no estuvieran "en perfecta sincronía en un momento crucial en la región". "Vamos a hacer un frente común por las agresiones de la patronal, que tienen mucho que ver con el empleo". "Vivimos en una región en la que a pesar del crecimiento económico y de la inflación (que rondan el 3 por ciento), la subida salarial no supera el 0,5 por ciento, y la mitad de los desempleados no reciben ningún tipo de prestación".

Asimismo, los representantes sindicales han criticado la brecha salarial que padecen las mujeres trabajadoras, quienes trabajan "dos meses gratis" en comparación con el salario que perciben los hombres, y han arremetido contra la siniestralidad laboral ya que "por desgracia, cuando se incrementa la actividad económica, sistemáticamente crece el número de accidentes y el número de siniestros".

"CECAM NO TIENE INTERÉS EN DEMOCRATIZAR LAS RELACIONES LABORALES"

Preguntados por la situación de la negociación colectiva en Castilla-La Mancha, Pedrosa ha afirmado que existen situaciones "de mucho retraso" y que el principal objetivo sindical es "la subida de salarios y la mejora de la calidad". En este punto, ha criticado a la Confederación de Empresarios de la región (Cecam) y a su presidente, Ángel Nicolas, quien a su juicio "no tiene ningún interés en democratizar si quiera las relaciones laborales en la Comunidad Autónoma".

"A veces a Cecam se le olvida lo útil que es un convenio colectivo", ha manifestado por su parte De la Rosa, que ha sostenido que "mejorar las condiciones laborales significa también mejorar los beneficios empresariales". "Cuando ha habido convenios colectivos que han avanzado en mejoras, han sido los mejores años de crecimiento para empresas que lo han aplicado", ha agregado.

A este respecto, ambos líderes sindicales han lamentado que "alrededor del 50 por ciento de los desempleados en la región no cobre ningún tipo de prestación", por lo que han calculado que aproximadamente "100.000 de ellos están en el umbral de la pobreza".

PLAN DE ESTABILIDAD POR EL EMPLEO PARA MAYO

Por ello, esperan sellar "este viernes" el Plan de Estabilidad por el Empleo en la región, para tenerlo disponible en el mes de mayo y poder evitar situaciones como la que ha llevado a movilizarse a los vigilantes de seguridad de la Junta para reclamar la aplicación del convenio sectorial y no el propio de empresa, algo que es posible "por la reforma laboral del PP" y la ausencia de este Plan, ha resaltado Pedrosa.

"Ese plan es tan sencillo que se puede escribir en pocas cifras: No queremos ni un solo trabajador externalizado al que no se le respeten derechos mínimos, independientemente de la empresa adjudicataria", ha exclamado De la Rosa, que ha afirmado que es "impensable que un Gobierno que se llama progresista no haya puesto una solución" al conflicto de estos trabajadores.

"Esperemos que los acuerdos se cierren en los próximos días y que la borrasca originada por los presupuestos no la retrase más. Con el acuerdo de estabilidad en el empleo firmado no tendríamos sobre la mesa el conflicto de la contrata de seguridad", ha sentenciado por su parte Pedrosa.