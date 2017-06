CCOO ve "inasumible" los 20 muertos en accidentes laborales y pide a Madrid que tome medidas

Etiquetas

CCOO de Madrid ha considerado "inasumible" la cifra de 20 muertos en accidente laboral en lo que va de año en la Comunidad de Madrid y ha exigido al Gobierno regional que luche de manera efectiva contra la siniestralidad laboral, ha informado el sindicato en un comunicado.

Así lo ha manifestado tras lamentar "profundamente" la muerte de un trabajador ayer en Arganda del Rey y se ha solidariza con sus familiares y amigos en su perdida, poniéndose a su disposición para ayudarles y acompañarles en todo lo que necesiten.

Se trata de un trabajador de 40 años de nacionalidad rumana que quedó atrapado por unas bobinas de papel prensado de unos 1.500 kg, lo que le causó la muerte casi en el acto. El siniestro se produjo en la empresa E. Niño, dedicada a la gestión integral de residuos.

Ante este nuevo accidente laboral, CCOO y UGT se concentrarán en la plaza del Ayuntamiento con el objetivo de visibilizar y concienciar a la sociedad sobre esta lacra intolerable, donde se guardará un minuto de silencio en solidaridad y recuerdo de las personas fallecidas y se exigirá el resarcimiento social, moral y económico de las víctimas de los accidentes laborales.

Durante el mes de mayo se han producido un total de 7.643 accidentes de trabajo, un 1,2 % más que el mismo mes del año anterior; 7.600 son leves, 41 graves y 2 mortales.

Los datos registran un total de 37.040 accidentes de trabajo, en el periodo de enero a mayo y constatan, una vez más, que los accidentes de trabajo en Madrid continúan su escalada ascendente, especialmente los graves que han aumentado casi un 30 %, convirtiéndose en una tendencia cada vez más consolidada y de manera más significativa en el sector Industrial.

Para CCOO, los accidentes de trabajo no son fruto de la casualidad, sino que su origen está directamente vinculado con "el incumplimiento de las normas en prevención de riesgos laborales, con la falta de formación de los trabajadores y trabajadoras, con evaluaciones de riesgo no adecuadas a la realidad de los puestos de trabajo, con la falta de medidas preventivas, pero también por la inoperancia de los organismos e instrumentos de control".

Además, ha destacado que es "inaudito" como el Gobierno Regional tardó cuatro meses en firmar el V Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales que ya estaba consensuado a finales del año anterior, pero es "aún más inaudito el hecho de que aún no se hayan puesto en marcha los convenios con los agentes sociales que son el instrumento que nos permite hacer actuaciones concretas en los centros de trabajo".

Para la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmen Mancheño, "la continuidad en las políticas preventivas es un elemento imprescindible de eficacia, máxime en situaciones como la actual marcada por la desregulación del mercado laboral, la pérdida de derechos de la población trabajadora consecuencia de la reforma laboral y una nula inversión en prevención por parte de los empresarios".

Por todo esto, CCOO de Madrid exige al Gobierno regional la puesta en marcha de forma inmediata de los convenios con los agentes sociales porque cada día que se dilatan cuesta la salud y la vida de trabajadores y trabajadoras.

La firma de estos convenios permitirá a CCOO de Madrid, entre otras actuaciones, realizar visitas y prestar asesoramiento a trabajadores y trabajadoras de nuestra región, formar a delegados de Prevención, formar a los alumnos de Formación Profesional y elaborar guías y estudios.

A su juicio, es igualmente necesaria la actuación firme y contundente de la Inspección de Trabajo y de la Fiscalía en la depuración de responsabilidades y frente al incumplimiento normativo.

CCOO ha exigido al Gobierno regional, a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y a la Fiscalía de Siniestralidad Laboral que actúen con la máxima contundencia para vigilar que la prevención se aplica en todos los centros de trabajo y especialmente en la pequeña y mediana empresa, y que la no aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que cause daños a la salud y la vida sea sancionada no solo en la vía administrativa sino también en la penal.