UPTA DENUNCIA QUE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO “PRETENDE DEJAR SIN EFECTO” LA FIGURA DEL AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) denunció este jueves que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “pretende dejar sin efecto” la figura del autónomo económicamente dependiente (Trade).En un comunicado, Upta indicó que tan solo constan en los registros del SEPE algo más de 10.000 contratos de autónomos económicamente dependientes, mientras que hay más de 290.000 autónomos dependientes en situación irregular. En este sentido, explicó que la Inspección de Trabajo está analizando los autónomos que cumplen con la legislación, que se encuentran debidamente registrados en el SEPE, y a los que se está cambiando “unilateralmente” las condiciones contractuales pasándolos a personal laboral. Mientras, se deja “en total impunidad” a otros que no adoptan los mecanismos necesarios con la ley.El secretario general de Upta, Eduardo Abad, consideró que “es inconcebible que un cuerpo de Inspección ponga en tela de juicio este modelo de trabajo autónomo, no entendemos cómo se puede desvirtuar algo que está perfectamente claro en nuestra legislación”.La organización mostró su defensa a esta figura contractual por ser una “eficaz herramienta de trabajo en la nueva economía” y su deseo de que se extienda “con el control necesario para no vulnerar el mercado de trabajo”.“Pero estamos totalmente en contra de la actuación indiscriminada de la inspección de Trabajo que únicamente ha conseguido que 600 autónomos dependientes asociados a nuestra organización hayan perdido su trabajo en este presente 2017”, criticó.