IBERMUTUAMUR ALERTA DEL FUERTE INCREMENTO DE LOS ACCIDENTES LABORALES EN EL TRAYECTO DE CAMINO AL TRABAJO

Etiquetas

- Los accidentes de tráfico suponen ya dos de cada tres siniestros 'in itinere' registrados. Ibermutuamur, mutua colaboradora con la Seguridad Social, alertó este jueves en un comunicado del aumento de los accidentes 'in itinere' (los que se producen en el trayecto del trabajo al hogar o viceversa), que se incrementaron en 2016 un 6%, por encima de la siniestralidad laboral media por todas las causas, que lo hizo por debajo del 5%.Según los datos de la mutua, los accidentes 'in itinere' con resultado de muerte aumentaron el pasado año un 15%, un dato que contrasta con la reducción del 7,5% de la siniestralidad laboral por el resto de causas.El incremento achacable a los accidentes de tráfico fue en 2016 de casi el 8,5%, muy por encima de los choques contra objetos inmóviles (que incluyen las caídas y tropiezos), los sobreesfuerzos físicos y el choque contra objetos en movimiento.Recuerda, además, que los accidentes de tráfico representaron casi el 62% de todos los accidentes 'in itinere' el pasado año, frente al 60,6% que suponían en 2015.Por comunidades autónomas, sólo Baleares y La Rioja, junto a Ceuta y Melilla, no registraron ningún accidente mortal 'in itinere' el pasado año. Las cifras brutas de accidentalidad se concentraron en Cataluña (que el pasado año subió un 4,45% respecto a 2015), Madrid (con un aumento del 7,5%) y Andalucía (con un ascenso del 11%), por este orden.De los más de 39.800 accidentes laborales que atendió Ibermutuamur el pasado año, más de 4.800 fueron de tráfico, de ellos 3.609 'in itinere', lo que supuso un incremento del 9% respecto a 2015.Para concienciar sobre el tema, Ibermutuamur organiza periódicamente, a través de sus delegaciones territoriales, sesiones informativas, con simuladores 3D, para recrear situaciones de riesgo en la vía de circulación y generar comportamientos y actitudes positivas en los trabajadores que contribuyan a mejorar la conducción de vehículos.