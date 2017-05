Podemos lamenta que "no se rescate" el 061 y el 112 y Alonso defiende que "es prioridad" garantizar servicios públicos

Etiquetas

Podemos ha lamentado que "no se rescate" la gestión directa de la atención telefónica en los servicios 112, 061 y Salud Responde y pregunta a la Junta "si tiene intención de aplicar" las proposiciones no de ley (PNL) aprobadas al respecto, mientras que el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha defendido que garantizar los servicios públicos "es una prioridad" del Gobierno andaluz, y, sobre las PNL, ha afirmado que "han cumplido con aquello que no chocaba con la legislación vigente".