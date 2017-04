UGT TILDA DE “SESGADOS Y PARTIDISTAS” LOS ESTUDIOS SOBRE EL ABSENTISMO LABORAL

Etiquetas

UGT considera que los estudios que se realizan en España sobre el absentismo laboral son “totalmente sesgados y partidistas”, por lo que reclamó un análisis “más riguroso” y “propuestas para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores”. En un comunicado difundido este sábado, el sindicato señaló que en su cómputo se incluyen ausencias justificadas, “confundiendo de esta manera, absentismo con ausentismo”. En este sentido, UGT explicó que, como recoge la Organización Internacional de Trabajo (OIT), del cálculo del absentismo deben excluirse los periodos vacacionales, las huelgas y el absentismo laboral de causa médica como el periodo de baja laboral atribuible a una incapacidad del individuo. Sin embargo, lamentó esta organización sindical, los estudios que últimamente se publican consideran absentismo, casi de manera exclusiva, las jornadas laborales pérdidas a consecuencia de una baja laboral. Para UGT, en estos estudios “rara vez se hace referencia a la responsabilidad empresarial en la prevención de los riesgos laborales y, por tanto, en las bajas derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo”. INTERESES DE LAS MUTUASAdemás, el sindicato apuntó que la interpretación de los datos y las propuestas que se realizan “parten de las premisas de que los trabajadores son defraudadores, los facultativos de los Servicios Públicos de Salud unos ineptos y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social grandes gestores”.El sindicato recordó que “los trabajadores no pueden darse la baja a sí mismos, si no que ésta es emitida por unos facultativos cuyo único interés es la recuperación de la salud de todos los ciudadanos”. Por su parte, agregó UGT, “las mutuas son asociaciones de empresarios, cuyos intereses son los propios de sus asociados, no los de los trabajadores ni su salud, sólo la productividad laboral de éstos”.Por todo ello, el sindicato reclamó estudios “más rigurosos, en los que se hagan propuestas para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, así como sus condiciones laborales, lo que reducirá los accidentes y las enfermedades laborales y mejorará la productividad y competitividad de las empresas”.