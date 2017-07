UGT y CCOO se concentran en memoria del acróbata fallecido y piden estadísticas de siniestros laborales entre autónomos

Etiquetas

UGT y CCOO se han concentrado este lunes en la Plaza de Cibeles en memoria de Pedro Aunión, el bailarín aéreo fallecido la madrugada de este sábado cuando trabajaba en el festival de música Mad Cool, y han exigido que se realicen estadísticas de siniestralidad laboral entre los autónomos.

"La reforma laboral ha conseguido que muchos se tengan que hacer autónomos para trabajar, y no hay estadísticas de autónomos. No sabemos cuántos autónomos han fallecido este año. No lo exige la Ley. Podría ser un conductor, un chaval que reparte en bicicleta. Me parece grave que no tengamos esas estadísticas", ha advertido Luis Miguel López Reíllo, secretario general de UGT Madrid. También ha recordado que el fallecido estaba adscrito al Régimen Especial de Artistas, "lo que no le cubre la prevención de riesgos laborales, otra precariedad más que queremos denunciar".

CCOO ha avanzado también que presentarán una denuncia ante Inspección de Trabajo por la muerte del acróbata. "Vamos a exigir la investigación porque aunque presumiblemente su relación fuese un contrato mercantil, se trata de un accidente laboral mortal", ha defendido la secretaria de Salud Laboral de CCOO Madrid, Carmen Mancheño, quien a su vez ha evidenciado que "siempre hay una coordinación empresarial necesaria en estos eventos, entre empresas y administraciones, que tienen que velar por la seguridad de todos sus trabajadores; aunque sean autónomos".

Los sindicatos han señalado que "nunca un accidente laboral es culpa del trabajador, siempre hay detrás promotores y administraciones que tienen que velar por la seguridad". "A partir de ahora se abrirá la investigación y CCOO será parte activa de la misma", ha enfatizado Mancheño. A la convocatoria de concentración han acudido alrededor de una veintena de personas.

López Reíllo también ha condenado que el festival no suspendiera su celebración la misma madrugada del sábado en el que el acróbata falleció, y que el evento continuase con normalidad al día siguiente. "La falta de humanidad de la empresa me parece grave. Los propios artistas se han quejado de conocer después de sus actuaciones el fallecimiento de Pedro, y no he oído declaraciones de ningún oficial de policía asegurando que fuese peligroso decirle a los 45.000 espectadores lo ocurrido porque se podía producir una avalancha", ha lamentado el secretario general de UGT.

El secretario general de UGT también ha criticado que el festival se negase a suspender el evento "por seguridad". "Está claro que el día siguiente no se suspendió, pero por ganar dinero. Ganar dinero aunque hubiera un trabajador muerto", ha zanjado.

La denuncia ante Inspección de Trabajo se hará efectiva a lo largo de estos días, ha explicado la secretaria de Salud Laboral de CCOO, porque de momento están "recabando información para hacer un texto lo más completo posible".