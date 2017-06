El comité de empresa convoca a empleados a concentrarse este viernes a frente a la Fundación Banco de Sangre de Baleares

Etiquetas

El comité de empresa ha informado que este viernes volverá a convocar a los empleados a concentrarse frente a la entrada de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos, para reivindicar su condición de fijos y su reclamación de recuperación de sueldos, que están a niveles de 2009.

Así, recientemente los miembros del comité de empresa mantuvieron una reunión con la secretaria general técnica de la Conselleria de Salut en la que se les informó de las conclusiones del nuevo informe de la Abogacía de la Comunidad, donde se corrigen los criterios seguidos hasta ahora para determinar la clasificación del personal del Sector Público Instrumental, según señala en un comunicado.

El comité de empresa "confía en que desde la propia dirección general técnica de la Conselleria de Salud se instará a Función Pública para que se actúe con la necesaria celeridad de cara a esta instrucción y que, obviamente, dotará de mayores garantías al proceso de determinación de fijos y no fijos que las tenidas hasta ahora".

No obstante, pese a ello, han señalado que "seguirán con su hoja de ruta respecto a la cuestión de fijeza laboral, en cuanto a acciones que ayuden a clarificar nuestra situación, por lo que seguimos con las convocatorias de conciliación con la empresa y, en caso de no acuerdo, si fuese necesario, llegar hasta la judicialización del tema, algo no deseable pero que queda como última opción", han apostillado.