Una de las 2 empresas de la UTE de seguridad privada se desmarca del incumplimiento del pliego y culpa a la otra entidad

Una de las dos empresas que forman la Unión Temporal de Empresas que se ha adjudicado el contrato de seguridad privada de los edificios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha --Cyrasa-- se ha desmarcado del incumplimiento del pliego por el cual debería de equiparar el salario de sus empleados al convenio estatal del sector, culpando a la otra empresa --Sinergias de Vigilancia y Seguridad-- de este extremo.

En un escrito del departamento jurídico de Cyrasa, recogido por Europa Press, que es la primera reacción a las medidas adoptadas por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, esta entidad se da por enterada a través de las "últimas noticias publicadas" del incumplimiento de las condiciones económicas para con los vigilantes de seguridad.

"En ese sentido queremos informar de que a la constitución de la UTE se estableció la obligación para la entidad Sinergias de Vigilancia y Seguridad, SA el cumplimiento del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, por estar así expresamente contemplado en el pliego, obligación impuesta por esta mercantil entre otras y que pretendía determinar cautelas para, en su caso, extinguir la propia Unión Temporal", explica la entidad.

A tal fin, en la propia escritura de constitución de la UTE, aportada en el expediente, "podrá verificarse tal previsión, así como otras que expresamente esta sociedad introdujo para mayor garantía de realización del contrato, en los términos legalmente establecidos", añade Cyrasa.

Por tanto, esta empresa añade que no se les ha notificado nada de lo que parece "una decisión unilateral de la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad, SA". "Decisión que no sólo no compartimos sino que además reprobamos y no aceptamos por, además, haber hecho particular hincapié en evitar incumplimientos como, parece ser, se han realizado por dicha sociedad", finaliza.