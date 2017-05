Los trabajadores destacan por su implicación en la prevención laboral, según un estudio de la Junta

Etiquetas

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (Iaprl), organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, ha presentado este martes las conclusiones de la II Encuesta sobre Gestión Preventiva en las Empresas Andaluzas, y de la misma se extrae la conclusión de que los trabajadores cordobeses destacan por su participación en el ámbito de la prevención laboral.

Así lo han destacado, en la presentación de la encuesta, el director gerente del Iaprl y director general de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Jesús González, y el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Córdoba, Manuel Carmona.

Han detallado que se trata de un estudio en el que han participado 4.225 empresas de la comunidad, de las cuales 549 (en torno al once por ciento del total) son de la provincia cordobesa y, entre otros resultados, este informe destaca que la participación de los trabajadores cordobeses en las decisiones relativas a su puesto de trabajo es cuatro puntos superior a la que se da en Andalucía, en concreto un 28,4 por ciento en Córdoba frente al 24,7 por ciento en Andalucía.

También expone el estudio, que se ha presentado ante representantes de los sindicatos CCOO y UGT y de la patronal CECO, que las evaluaciones de riesgo de las empresas en materia de Seguridad y Salud Laboral es dos puntos superior a la media andaluza, situándose en el 51 por ciento. Es decir, más de la mitad de las empresas cordobesas evalúan sus riesgos.

Las empresas cordobesas, al igual que las andaluzas, son mayoritariamente pymes del sector servicios que realizan actividades no peligrosas, es decir, no incluidas en el Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención. No obstante, Córdoba es la provincia donde el sector industria es porcentualmente más importante en relación con el total de empresas de la provincia (8,6 por ciento frente al seis por ciento de media andaluza).

Los Servicios de Prevención Ajenos (SPA) son el recurso preventivo más implantado (diez puntos por encima de la media), y la satisfacción con éstos SPA es muy elevada, por encima de Andalucía y, tal como ocurre con las empresas de Andalucía, las ubicadas en Córdoba realizan una actividad preventiva cada vez mayor.

En cuanto a las principales causas de la accidentalidad laboral que perciben los empresarios cordobeses, están relacionadas con las distracciones, el trabajo rápido y el cansancio o fatiga, seguido de un exceso de horas continuadas en las jornadas de trabajo.

Respecto a la principal motivación para realizar una adecuada gestión de los riesgos, ésta es mejorar las condiciones de trabajo, mientras en el conjunto de Andalucía es conseguir un buen clima laboral. Le siguen en Córdoba cumplir con la legislación vigente y evitar sanciones. El mayor obstáculo es, al igual que en Andalucía, la falta de recursos.

La II Encuesta sobre Gestión Preventiva en las Empresas Andaluzas ponen de manifiesto que en los últimos cinco años las empresas andaluzas desarrollan una mayor actividad preventiva y, al mismo tiempo, es mayor el grado de motivación que muestran los responsables empresariales respecto a la gestión de la prevención de riesgos laborales.

Entre los principales resultados a nivel andaluz, han aumentado con respecto al período de realización de la I Encuesta, las evaluaciones de riesgos realizadas en los centros de trabajo (en el 50,5 por ciento de las empresas frente a 49,4 por ciento anterior), ha mejorado la formación en prevención de los trabajadores (49,9 por ciento frente a 34,8 por ciento), así como la investigación de accidentes (28,4 por ciento actual, frente al 22,6 por ciento).

También es destacable el avance en la elaboración de un plan de prevención (presente en el 48,1 por ciento de los centros de trabajo frente al 31,7 por ciento de la primera encuesta), o la definición de las medidas de emergencia (que crece del 23,8 al 45,8 por ciento).

Desde la Junta de Andalucía se valora este estudio como una herramienta útil en la planificación de las políticas para la prevención de riesgos laborales, ya que aporta una visión completa de la gestión empresarial que desarrollan las empresas, los recursos empleados y los órganos de participación existentes.