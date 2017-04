UGT VE "OTRAS ALTERNATIVAS" A LA MOCIÓN DE CENSURA Y PIDE UN ACUERDO EN LA IZQUIERDA

Etiquetas

El sindicato UGT ve "otras alternativas" a la moción de censura planteada por Unidos Podemos y reclama un acuerdo de todas las formaciones de izquierdas para "expulsar" al PP del Gobierno. UGT y CCOO se reunieron este viernes en el Congreso de los Diputados con Alberto Garzón y Rafael Mayoral, que les explicaron los motivos de la moción de censura impulsada por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En rueda de prensa posterior, el secretario de Organización de UGT, Rafael Espartero, precisó que cualquier inciativa que planteen los grupos parlamentarios es "legítima y válida", pero en su opinión "puede haber otras alternativas" a la moción de censura. Comparte con Unidos Podemos que España está "entrando en una deriva donde la democracia está cayendo en picado" y que la utilización por parte del Gobierno del Ministerio Fiscal es "a todas luces excesiva", como prueba el hecho de que haya más de 300 sindicalistas encausados por la aplicación de un artículo del Código Penal "que viene del franquismo" y que en democracia no se había utilizado hasta ahora. La situación es "de emergencia" y UGT reclama por ello que todos los partidos políticos de izquierdas "se pongan de acuerdo" para dejar a un lado sus tácticas y planteen "la necesaria expulsión del PP del Gobierno". Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CCOO, explicó que en su sindicato ven "con simpatía" la moción de censura porque el Parlamento debe ser una "caja de resonancia" de los debates democráticos planteados en la sociedad y los dos principales problemas de los españoles son el paro y la corrupción. Górriz cree que los ciudadanos "no podemos soportar por más tiempo" unas instituciones "socavadas" cuando no en "connivencia" con unas élites que buscan su propio beneficio, y considera que son los grupos parlamentarios los que tienen que definir "la técnica parlamentaria" que conviene en cada caso. Garzón insistió en que los diputados de Unidos Podemos se sienten "éticamente obligados" a plantear esa moción de censura por la situación "dramática" que vive la democracia española debido a la "parasitación" de las instituciones por parte del PP. Es fundamental, reiteró, que toda la sociedad participe del proceso "para echar al PP de las instituciones", y de ahí la ronda de consultas iniciada este viernes.