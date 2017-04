Álvarez (UGT) cree que el 1 de mayo es "el momento para cambiar las políticas"

Etiquetas

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree que el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, es el momento ideal para cambiar las políticas y ha afirmado que quiere llenar las calles de España, ya que "no existen excusas" para no hacerlo.

Antes del desarrollo de la Asamblea Confederal Consultiva organizada este martes por UGT, el líder sindical ha afirmado que espera que las políticas presupuestarias sean "profundamente" modificadas en el Congreso para que se aborden las necesidades de los ciudadanos.

"No hay ninguna excusa para no hacerlo. Los que no pagan tienen que pagar impuestos, hay que luchar contra el fraude, contra la corrupción y acabar con la situación por la que atraviesa España, donde unos pocos tienen mucho y donde hay muchos que no tienen nada y no llegan a final de mes", ha denunciado.

Por otro lado, el líder de UGT ha apuntado que el sindicato "quiere ser parte activa de la lucha contra la desigualdad", tanto en la desigualdad salarial de las mujeres como en la lucha contra la violencia machista. En esta línea, ha afirmado que UGT está comprometido de forma social y ética con todos los ciudadanos de España.

También ha insistido en que, para el sindicato, la derogación de las reformas laborales es una condición "necesaria", ya que "sin derogación no va a ser posible avanzar" en los objetivos sindicales.

"Las reformas laborales son un verdadero cáncer para España, son las que nos están trayendo la situación de más fragilidad en derechos. Hay mucha gente que trabaja y sigue siendo pobre", ha criticado Álvarez.

Para el líder sindical, España debe modificar su sistema de contrataciones laborales, ya que las actuales llevan al país a basar la competitividad en los "bajos costes". El secretario general de UGT cree que hay que cambiar el modelo productivo e invertir en investigación y desarrollo.

Sobre la Asamblea Confederal, Álvarez ha apuntado que UGT quiere aprovechar esta cita "para analizar la situación por la que están atravesando desde el punto de vista interno".

El sindicato está profundizando en los cambios que se aprobaron en el 42 Congreso Confederal de UGT, según ha afirmado Álvarez, y está intentando organizar a los trabajadores desde la perspectiva sectorial, ya que "cada día hay más necesidad de ir agrupando a los trabajadores sobre todo en las empresas subcontratadas".

"Hay que implementar los sectores y hay que dar un paso más. Hay que organizar a los compañeros en sindicatos sectoriales. Tenemos que ganar esa dimensión", ha puntualizado.