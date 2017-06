Arellano da la "bienvenida" a aportaciones de PP-A y ATA en la Ley de Emprendimiento, abierta a diálogo social

Etiquetas

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha destacado este martes el papel del diálogo social como "fuerza que soporta la competitividad regional" y ha dado la "bienvenida" a las aportaciones del PP-A y de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Andalucía (ATa-A) para mejorar la Ley Andaluza de Emprendimiento, en trámite parlamentario. "Es lo que estamos esperando", ha subrayado.

Así lo señalado en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, donde ha sido presentado por el expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla.

El consejero andaluz ha señalado que para la elaboración de este proyecto de ley se ha escuchado a ATA y "muchas de sus aportaciones han sido incluidas", y, además, ha afirmado que ahora se abre el debate en el Parlamento. Ante las criticas que ha realizado esta asociación, en las que reprochaba que la ley estaba "vacía de contenido" y advertía de que "no servirá para nada" a los autónomos, Arellano ha recordado que ya existe a nivel andaluz una Ley del Trabajo Autónomo.

"No todas las cuestiones relacionados con el emprendimiento tienen que ir en esta ley, ya hay otras donde caben determinadas regulaciones", ha señalado, toda vez que ha pedido "no rellenar las leyes de tal cantidad de cuestiones que afectan a individualidades".

De esta manera, ha asegurado que la Ley Andaluza de Emprendimiento habla de "toda la actividad emprendedora y trata de buscar principios generales de actuación y las singularidades están en las normas que regulan sectorialmente".

El consejero ha indicado que este proyecto de ley busca el consenso y el entendimiento con todas la partes para que, en "una economía cambiante", el carácter emprendedor sea una opción con derechos. Para esto esperan contar con la colaboración de entes privados, ayuntamientos y entes empresariales.

Según ha explicado, esta ley no cuenta con una dotación presupuestaria específica porque "no se quiere ahondar en subvenciones, sino en dar servicio y ayuda". Además, ha apuntado el proceso de simplificación que ha sufrido la ley. "No soy partidario de rellenar boletines del Gobierno", ha precisado.

MESA POR LA CALIDAD DEL EMPLEO

Preguntado por la recién creada Mesa por la Calidad del Empleo y la posible participación de la economía social en la misma, el consejero ha llamado a pensar "en muchos espacios de diálogo" y no solo en una mesa. En este sentido, en el ámbito de su departamento, tienen abierto el diálogo con sindicatos, representantes de trabajadores autónomos y con la economía social. "Ha habido años de dificultades, en los que se consideró el todo por la parte, y el diálogo social como parte de una maldita concertación", ha hecho hincapié.

En este punto, ha señalado que la Agenda por el Empleo va a ser objeto de revisión conjunta con sindicatos y empresarios, al igual que el Plan del Trabajo Autónomo con sus colectivos y el Pacto por la Economía Social con los suyos.

"Soy un firme creyente en que el diálogo social es una fuerza que soporta la competitividad regional. Si soy inversor internacional que voy a aprovecharme de la posición geoestratégica de Andalucía, la segunda pregunta es por el diálogo social y la estabilidad institucional. Estos factores ayudan a la competitividad, son reconocidos pocas veces y son valiosos", ha subrayado.

DOS AÑOS DE MANDATO

El consejero ha comenzado su intervención haciendo un pequeño balance de los dos años de esta legislatura ya pasados en Andalucía y tras el último cambio en el Gobierno andaluz para "afrontar con más intensidad si cabe los próximos dos años".

"Hace dos años se celebraron las elecciones a la Junta en un entorno de incertidumbre. Recordamos los 80 días sin gobierno en Andalucía. Se celebraron las elecciones municipales con importantes cambios", ha recordado. Asimismo, ha señalado la "intensidad" del trabajo de la Junta para empezar a salir de la crisis y mantener el nivel en sus competencias en una "situación compleja".

En cuanto a los dos años que restan de legislatura, Arellano ha apuntado que pueden afrontarse "con perspectiva diferente". "Se ha salido de la recesión desde el punto de vista cuantitativo, pero hay que afrontar la verdadera salida de la crisis, que la Junta cifra en que los ciudadanos observen que se ha salido de la crisis y no solo como resultado de cualquier eslogan", ha indicado.