Asamblea de afiliados de ASC este miércoles para el nuevo convenio de Tussam y las "movilizaciones" de Feria

La Agrupación Sindical de Conductores (ASC), el sindicato mayoritario de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), ha convocado para este miércoles una asamblea de afiliados, para abordar el nuevo convenio colectivo y las "movilizaciones" planteadas. Y es que el sindicato prevé promover "paros" en la Feria de Abril, en demanda de que la jornada laboral se aleje de las "38 o 40 horas semanales" y se ciña a las 37,5 horas del Real Decreto ley 20/2012 de medidas para la estabilidad presupuestaria, como antesala a la recuperación de las 35 horas semanales.

Mientras la propuesta de ASC de convocar paros para las fiestas primaverales de la ciudad no obtuvo el apoyo del resto de sindicatos de Tussam; el Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte (SITT), CCOO y CGT, el secretario general de ASC, Isidro Fernández, había expuesto ya a Europa Press que su organización prevé continuar con su iniciativa.

Incluso después de la reunión celebrada este pasado lunes con el delegado municipal de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, la organización sindical no ha desistido de su postura. Y es que según Isidro Fernández, aunque el edil ha realizado "declaraciones de intenciones" en favor de las demandas de la plantilla, tales declaraciones no se han concretado en "nada concreto". "No es suficiente", ha dicho, reconociendo eso sí que al menos hay "abiertos cauces de diálogo" entre ambas partes.

En cualquier caso, para este miércoles hay convocada una asamblea ordinaria de afiliados de ASC, en un primer turno a las 10,00 horas y una segunda sesión a las 17,30 horas, con un orden del día centrado en el nuevo convenio colectivo y las "movilizaciones" planteadas para los días de la Feria de Abril, sobre cuya materialización o no se consultará a los trabajadores.

Los sindicatos SITT y CCOO, que encabezan el comité de empresa en coalición, y además CGT, se han desligado de tales paros. Emilio Cubero, presidente del comité de empresa y líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte, SITT, manifestaba al respecto, en declaraciones a Europa Press, que con la negociación en marcha para el nuevo convenio colectivo, no sería "sano" convocar una huelga directamente. "Primero hay que agotar todas las vías de diálogo", señalaba.

Recordemos al respecto que aunque ASC es la fuerza sindical con mayor número de delegados sindicales en Tussam, un total de siete, la Presidencia del comité de empresa recae en SITT al sumar sus seis delegados con los seis de CCOO, toda vez que CGT cuenta con cuatro representantes.