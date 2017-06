Ayuntamiento elaborará un nuevo borrador de segunda actividad de bomberos y espera tramitarlo "lo antes posible"

Etiquetas

Mario Cortés sale de la reunión "satisfecho" y la percepción del colectivo, que está en huelga, "es de una nueva encerrona"

El Ayuntamiento de Málaga ha acogido este martes una nueva celebración de la mesa técnica para avanzar en los trabajos para la mejora del Cuerpo de Bomberos de la capital. En la misma, se han analizado las propuestas de distintos sindicatos en cuanto al borrador de documento para regular la segunda actividad, por lo que la previsión del concejal de Seguridad, Mario Cortés, es que con las citadas aportaciones de sindicatos, se elabore un nuevo borrador, para llevarlo a la asesoría jurídica, que tendrá que informar positivamente.

Así, la previsión es que este viernes pueda aprobarse en junta de gobierno local, aunque, dado que los plazos de los informes jurídicos no se pueden garantizar, "la idea es tramitarlo lo antes posible".

Pese a que Cortés ha salido "satisfecho" del encuentro celebrado, en la que, a su juicio, ha habido "dialogo fluido, con diferentes posicionamientos, pero con la máxima de que no podemos hacer una distinción de condiciones laborales de un colectivo con respecto a otro dentro del propio Ayuntamiento"; la sensación del colectivo de los bomberos, que están en huelga y mantienen un encierro, es que "ha sido una nueva encerrona", ya que, a su juicio, "no se ha avanzado". "Ha sido un lavado de cara para la Corporación, porque dirán que se han sentado de nuevo con los bomberos, y en esta reunión no se ha tratado ni un solo minuto del conflicto", han detallado.

Cortés ha incidido en cuanto al procedimiento que "hemos estado de acuerdo", aunque ha habido otras "diferencias de criterios", ya que, algunos sindicatos, con representación en bomberos", según Cortés, piden que, aunque se pase a segunda actividad, se siga percibiendo el cien por ciento de los salarios y complementos, aunque no se esté en servicio activo. Para Cortés, "eso supondría agravio con respecto a otros colectivos del Ayuntamiento", asegurando que ya existe segunda actividad en la Policía.

Por otro lado, en cuanto al procedimiento, ha explicado el edil que cada año se establecerá un catálogo de puestos de segunda actividad donde se podrá adaptar y ahí reflejar el horario "y no todos tendrán el mismo salario que tienen a día de hoy, porque no son las mismas funciones".

Cortés ha aludido a que a "nivel regional no existe un reglamento que regule la segunda actividad en bomberos, como si lo existe en Policía". "La Junta deja al arbitrio de los ayuntamientos que ellos regulen cómo sería la segunda actividad", ha apostillado.

Por ello, el concejal ha detallado que "para ir sobre seguros jurídicamente" lo que se ha hecho es "casi hacer un traslado de lo que sería la segunda actividad para policías, que es lo que decretó la Junta y hacer una transposición de lo que sería la de bomberos". Así, ha afirmado, "cumplimos los mismos preceptos jurídicos que cumple la Junta y por tanto la viabilidad de recursos o problema jurídico queda solventada".

Por otro lado, ha precisado que se ha vuelto a emplazar a la mesa para tratar, entre otros, el manual de funciones o los "famosos turnos".

Por su parte, el secretario de Comunicación del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), Andrés Millán, ha explicado a Europa Press que la propuesta del equipo de gobierno sobre segunda actividad "no ha sido consensuada con los sindicatos más representativos en bomberos", por lo que "se han sentado, nos han propuesto su reglamento de segunda actividad, y nosotros no estamos conforme con él".

Así, ha indicado que "los compañeros están redactando un reglamento completo y dentro habla de la segunda actividad, dado que consideramos que la segunda actividad tiene que ir dentro de un reglamento, no como uno independiente".

"Lo que queremos que el compañero que pase a esa segunda actividad no tenga merma económica en la nómina", han sostenido, afirmando que "cuanto menos nos resulta curioso que si no trabaja en nocturnidad o fines de semana no lo cobre", preguntándose "por qué la Jefatura de Bomberos lo está cobrando y no lo trabaja, es incongruente".

Para Millán, el reglamento propuesto "es un corta y pega de la ley que regula la segunda actividad de policías", pero "han hecho una serie de matices para que, al menos, salga la palabra bomberos", asegurando que "es un machaque para el colectivo por la situación actual del conflicto".

CONFLICTO

Por otro lado, cuestionado sobre el conflicto, el concejal ha recordado que ya se habló en la primera mesa técnica "que lo que supone modificación del convenio colectivo debía esperarse a enero". En este punto, en relación con la huelga ha asegurado que "llevamos tres meses y ni un solo bombero ha cogido un solo día de huelga; no se ha descontado ni un solo euro", por lo que como ya dijo el edil, "nadie ha ejercido su derecho a la huelga, lo que evidencia que es una huelga desde un punto de vista formal, pero no real".

De igual modo, sobre los medios, Cortés ha señalado que "todo es discutible. Si nosotros estuviéramos al nivel que dicen algunos delegados sindicales, les diría que estamos rayando lo penal y les animaría a que fueran al juzgado a denunciarnos".

"Evidentemente hay mucho de literatura y de alarmismo porque necesitan el impacto mediático en sus reivindicaciones", ha añadido, pero "en absoluto tenemos problemas en los vehículos, más allá de que están pintados; y ni tenemos problemas con autoescalas, con cuatro operativas y otra en reparación; ni tenemos problemas de medios que impidan hacer el trabajo a los bomberos. Eso hay que dejarlo claro, mensaje de tranquilidad porque los servicios se realizan y bien".

Según Cortés, ellos "tienen asumido que las reivindicaciones tendrán que tratarse, lo que sea subida de salarios y recorte de horas, en el convenio colectivo y a principios de año" y mientras tanto se celebran estas reuniones técnicas "para analizar todas y cada una de las mejoras".

Por su parte, para los bomberos "el sentido de la huelga es que el equipo de gobierno tenga que negociar con el comité de huelga", porque "el comité está representado por el 97 por ciento de la plantilla de bomberos" y cuando el director de personal cita a todos los sindicatos, como este martes, "la mayoría sindical la consigue con tres sindicatos, y esos sólo tienen el tres por ciento de la plantilla de bomberos".

Asimismo, los bomberos han recordado que el dinero de la huelga lo están donando a organizaciones sociales. Por último, a juicio del colectivo de bomberos, "la huelga se solucionará cuando haya un candidato a la Alcaldía de Málaga", asegurando que continúan con su hoja de ruta, pero "parece que nadie mueve ficha".

PRINCIPIO DE LA REUNIÓN

Por otro lado, al comienzo de la reunión un delegado sindical del SAB y otro de CCOO "han tenido que abandonar la sala" porque la convocatoria decía "dos por sindicato y cada uno de ellos llevaba un asesor". Desde los bomberos, han criticado que "el Ayuntamiento lleva a dos asesores pero parece que eso no importa". "Esa es la buena voluntad del equipo de gobierno de dar solución al conflicto", han criticado.

Por su parte, Cortés también se ha referido "al pequeño conflicto" a la hora de "componer la mesa", recordando que "nos dimos como reglamento, en la primera mesa, que fueran dos personas por cada sindicato, pero dos sindicatos se han presentado con tres". No obstante, ha asegurado que, al final, a partir de ahora, se permitirá que entren asesores, "pero una propuesta de este tipo no puede hacerse con carácter retroactivo".

Los bomberos están en huelga indefinida desde el 14 de marzo y mantienen un encierro desde el 29 de diciembre. Entre sus reivindicaciones se encuentran la reclasificación de funcionarios a nivel C1, la regularización de la jornada laboral, y la actualización del reglamento interno, entre otras, e insisten en "la pérdida de confianza" en la Jefatura.