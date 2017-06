Beaumont reitera a APF y SPF que sometan la propuesta de ley de Policías a sus asambleas

Etiquetas

La consejera de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha reiterado a los sindicatos de la Policía Foral APF y SPF que "deben someter a sus asambleas de afiliados" la propuesta de la Administración sobre el proyecto de ley foral de Policías de Navarra, tras un periodo de negociación.

Beaumont ha señalado que "consideramos, por la información que tenemos, que si se somete la propuesta a las asambleas se va a aprobar por mayoría porque nunca en Policía Foral el Gobierno de Navarra había hecho el esfuerzo que estamos haciendo nosotros".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Beaumont ha explicado que, tras sucesivas reuniones con ambos sindicatos y dado que la última fue el 14 de junio, remitió a ambos sindicatos sendos documentos en los que "ponía de manifiesto la valoración positiva del Gobierno, apreciando los esfuerzos de ambas organizaciones sindicales".

A su juicio, la propuesta que les ha remitido ahora de nuevo el Gobierno es "justa" para los trabajadores de la Policía Foral. "Es una propuesta en la que hay un importante esfuerzo de la Administración porque supone asumir un mayor coste para la Administración, como mínimo de 4,2 millones y máximo de 5,2 millones", ha dicho.

En el documento, el Ejecutivo pidió a ambas organizaciones que dieran respuesta antes de las 9 horas de este martes y tras someter la propuesta a las asambleas de sus afiliados, "para a continuación convocar mesas sectoriales de la Policía Foral y General y preparar las enmiendas que el cuatripartito presentaría en el plazo legal, que finaliza el 30 de junio".

Beaumont ha señalado que ninguno de los dos sindicatos ha sometido la propuesta a asamblea y que han pedido continuar con las negociaciones en varios puntos, que según ha indicado la consejera "no podían ni debían ser objeto de la negociación sindical", como por ejemplo la definición del modelo policial, el adelanto de la edad de jubilación, que "es cuestión ajena al proyecto de ley de Policías de Navarra", o el Reglamento de jornadas y retribuciones, que "no puede abordarse hasta que esté aprobada la ley foral".

La consejera ha manifestado que "dispuestos a negociar hemos estado siempre y seguimos estando" y ha señalado que "hemos negociado sobre aquellos aspectos que convinimos con las dos organizaciones sindicales".

Según ha dicho, no contemplan que en el Parlamento se rechace el proyecto de ley porque la Cámara "no dijo que hubiese una negociación sindical resultante de estar todos de acuerdo, sino que hubiese una negociación que no había habido porque no se habían querido sentar". "Ahora, ya nos hemos sentado, hemos tenido sucesivas reuniones", ha manifestado.

Beaumont ha comentado que la propuesta es definitiva y ha señalado que la cuantía económica que contemplan "es un esfuerzo importantísimo" y "de hecho ya nos llegan quejas de otros sectores de la Administración diciendo por qué a la Policía Foral se le considera y a otros no". "Si el cuatripartito considera que en ese punto económico hay que hacer todavía mayor esfuerzo pues el Gobierno lo considerará, pero el Gobierno considera que hemos hecho el que podíamos y debíamos hacer", ha añadido.