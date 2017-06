Beaumont dice que la negociación con los sindicatos sobre la ley de Policías "sigue abierta"

Etiquetas

La consejera de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha afirmado que la negociación con los sindicatos en torno al proyecto de ley foral de Policías de Navarra "sigue abierta y está viva".

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento de Navarra, donde ha negado que la negociación se esté centrando exclusivamente en asuntos económicos. "Es una negociación mucho más completa y compleja, ya se enterará usted cuando la acabemos", ha dicho la consejera al parlamentario de UPN Sergio Sayas, quien le ha formulado la pregunta.

La consejera ha hecho un repaso sobre las reuniones que viene manteniendo con los sindicatos desde el mes de mayo y ha explicado que este mismo miércoles mantuvo un encuentro con representantes de los sindicatos APF y SPF. No ha ofrecido detalles sobre los asuntos que se están abordando en estas reuniones.

El parlamentario de UPN Sergio Sayas ha afirmado que el Gobierno "está convirtiendo la negociación con los sindicatos en un bazar turco". "No sé si es que no se entera de que el problema de la policía no va de dinero y está llevando a los sindicatos a hacer una negociación sobre euros. Eso es poner un parche y no hacer la ley de policías que necesita esta comunidad", ha sostenido.

Sayas ha afirmado además que "la falta de respeto del Gobierno con esta Cámara es clamorosa". "Realiza una ley, la envía al Parlamento y al mismo tiempo sigue negociando con los sindicatos. ¿Entonces para qué envía la ley al Parlamento? Quienes deberíamos estar negociando la ley somos los grupos parlamentarios. El Gobierno está haciendo lo que quiere por la puerta de atrás y luego va a mandar a los socios de Gobierno lo que tienen que hacer", ha dicho, para vaticinar que el cuatripartito pedirá una prórroga de la tramitación de la ley porque el Gobierno no habrá cerrado la negociación a tiempo.