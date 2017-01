Bildu ve "grave" la decisión de convocar el Consejo del Diálogo Social y GBai pide "máximo" consenso en Plan de Empleo

Etiquetas

EH Bildu ha manifestado que no entiende y le ha "sorprendido" la decisión del Gobierno de Navarra de convocar el Consejo del Diálogo Social para trabajar el Plan de Empleo "cuando deberíamos estar reflexionando, como recoge el acuerdo programático, sobre la conveniencia o no de mantener ese órgano al que no le damos la categoría de válido". Ha considerado "grave" la posición del Ejecutivo foral.