CCOO-A pide a Montserrat que "espabile" porque "gestiona un Ministerio, no una chirigota" tras plantear el copago

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha pedido a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que "espabile" en sus declaraciones sobre la posibilidad de plantear el copago farmacéutico, toda vez que, según recuerda, "gestiona un Ministerio, no una chirigota".

En declaraciones a Europa Press, Carbonero considera que el copago "es volver a la esencia de lo que viene siendo el PP, disfrazando con un debate poco riguroso el debate real de no subir ni revalorizar las pensiones y situarlo en un discurso que el sindicato rechaza absolutamente".

A su juicio, "el problema de la Seguridad Social no es el copago de los medicamentos sino independientemente de la renta buscar soluciones al tema impositivo".

Para Carbonero, las declaraciones de Montserrat "son un despropósito más de lo que hace el PP, en su línea de política errónea que ya nos tiene acostumbrados".

Por ello, CCOO le pide a los partidos político en el Congreso que resuelvan con iniciativas y presión parlamentarias para que eso no se produzca".

"La ministra tiene que espabilar un poco y centrarse, que es una ministra del Gobierno de España y no está gestionando una chirigota", ha aseverado el dirigente sindical, para el que "la ministra no puede soltar globos sonda para ver qué opina el personal; eso tiene más de chirigota que de Gobierno serio y riguroso, y para abordar esas cosas es necesaria cierta rigurosidad y no estar inventando".

Carbonero recuerda que Montserrat "ha tenido que enmendar la plana tres veces y cada vez que habla lo empeora".

"El PP hace un dumping fiscal", se lamenta Carbonero, quien se pregunta "qué dirá sobre esto el PP-A, ellos que están ahora en la ola de la defensa de la sanidad pública; a ver qué le dice a los pensionistas andaluces y a la sanidad pública".