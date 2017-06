CCOO-A lamenta que las "miras cortoplacistas" de la patronal impiden ajustar condiciones laborales a los récord

Etiquetas

El sindicato CCOO en Andalucía ha señalado "las miras cortoplacistas" de las patronales como obstáculo para ajustar los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores en hostelería y hostelería a los "récord" de viajeros, pernoctaciones y rentabilidad que se vienen registrando en el sector turístico.

Así lo ha indicado este martes a preguntas de los periodistas el responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicio del sindicato, José Antonio Frejo, en Jaén, donde ha asistido a la firma del convenio colectivo de hostelería en esta provincia.

"Llevamos no uno, sino tres y cuatro años de récord histórico y no solamente en el número de visitantes. En la rentabilidad, en las pernoctaciones... en todos los parámetros en los que se mide la hostelería", ha señalado no sin apuntar que ello se contrapone a la situación de los empleados por "las miras cortoplacistas de las patronales".

Esa visión "de intentar sacar el máximo beneficio a costa de cualquier cosa" es lo que, a su juicio, hace que los empresarios "sean reticentes" a la hora de adaptarlo al las condiciones de los trabajadores. De hecho, en la actualidad existen procesos de negociación en Sevilla, Almería, Granada y todos tienen "bastantes dificultades para que las patronales vayan ajustando salarios y condiciones laborales a esos récord histñoricos de resultados".

Donde se ha logrado llegar a buen término ha sido en la provincia de Jaén, en la que el anterior convenio colectivo se negoció en 2008 y se encontraba en ultractividad desde 2010. Se ha debido, fundamentalmente, a la "peculiaridad de un tránsito entre antiguas y nuevas patronales", ya que la que rubricó el último documento se disolvió.

En este sentido, Frejo ha comentado que no ha sido hasta contar con "una interlocución sólida y solvente" cuando, "con dificultad y tensiones", se ha ido avanzando en el último año y medio para cerrar un convenio que hace a Jaén "casi puntera en la regulación laboral" y que puede servir de "referente" a otros que "también están muy enquistados", como el de la hostelería en Granada, que "lleva bloqueado cuatro años".