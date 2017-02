CCOO-A denuncia que en 2016 se ha saldado con 1,3 millones de horas extras obligadas y no cotizadas

Etiquetas

El sindicato CCOO en Andalucía ha denunciado que en 2016 se ha saldado con 1,3 millones de horas extras obligadas y no cotizadas, y ha hecho un llamamiento al sector empresarial para que no abusen de las necesidades de los trabajadores que "son el eslabón más débil", a tiempo que pide a estos que cuando se encuentren ante situaciones de abuso como trabajar en la economía sumergida realizando horas extras obligadas pero no cotizadas, que se acerquen al sindicato a informarse, asesorarse y, si es necesario a denunciar.