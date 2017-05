CCOO pide a Gobierno central y regional que apliquen la normativa europea de contratación pública

Etiquetas

De la Rosa insiste en pedir al presidente regional una fecha para firmar el Acuerdo de Estabilidad para el Empleo Público

El secretario federal de Construcciones y Servicios de CCOO, Vicente Sánchez, y el secretario regional de este sindicato, Paco de la Rosa, han pedido tanto al Gobierno central como regional que apliquen la normativa europea en materia de contratación pública para que el empleo que se genera por medio de las contratas sea de calidad.

Ambos han realizado esta petición, en declaraciones a los medios, antes de participar en el II Congreso Estatal de CCOO de Construcción y Servicios, que el sindicato celebra en Toledo, donde el secretario de Construcciones y Servicios ha hecho una llamada de atención a las administraciones públicas alertando de que "no puede ser que España lleve un año sin ratificar o trasponer la directiva europea en materia de contratación pública".

"Siguen contratando con la ley de desindexación, que solo va por criterios económicos, y por lo tanto estas administraciones públicas no pueden garantizar que esas empresas sigan pagando sus salarios, la seguridad social o impuestos", ha criticado Sánchez, que ha urgido a aplicar dicha normativa europea para que las propias administraciones creen empleo de calidad y para que los contratos que se hagan den servicio "y no ocasionen a los ciudadanos quebrantos de cabeza al ver que después de seis meses hay muchos trabajadores que no cobran".

"Si el Gobierno de Castilla-La Mancha es un gobierno sensible tendrá que ayudar a exigir las trasposición de esa directiva y que las contrataciones públicas sean como deben ser. Esta región ha cambiado y esperamos que lo haga más en próximos meses", ha advertido el responsable federal de Construcción y Servicios, que ha pedido a los responsables políticos que, una vez pasados los años de crisis, tomen medidas importantes.

A preguntas de los medios, ha explicado que el Gobierno no ha aplicado dicha directiva alegando que se incrementaría el gasto de las administraciones públicas. "Pero eso es erróneo. No se puede achacar a los trabajadores más horas, pagándoles menos y haciendo creer a la ciudadanía que recibe unos servicios de calidad cuando no es así".

MAYOR INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN

En otro orden de cosas, Vicente Sánchez ha indicado que en el Congreso de este martes en Toledo la Federación va a aprobar resoluciones que tienen que marcar la estrategia sindical de los próximos cuatro años, en un sector productivo "gravemente dañado" como es de la construcción, que no recibe la inversión pública que debería.

"Ahora estamos por debajo del 1% del PIB, mientras que en países como Alemania, Gran Bretaña o Francia esa inversión se sitúa en un 3,5 por ciento de media, lo que favorece que las economías de esos países dinamicen y generen el empleo, estando así más y mejor capacitadas para afrontar los retos de futuro que lo está la española", ha apuntado.

Es por ello que ha reclamado un plan de inversión y de reestructuración del sector del construcción que permita además hacer una construcción sostenible. "Queremos hacer hospitales, escuelas, carreteras y ferrocarriles que permitan el transporte de mercancías", ha reclamado Sánchez, que ha añadido que Europa contabiliza que solo aquellos ferrocarriles con andenes de 800 metros con competitivos y en el caso de España son de 500.

"No tenemos competitividad en el ferrocarril de mercancías. Nuestras industrias y por tanto los compromisos que España tiene con Europa de que el 20 por ciento del PIB en 2020 sea industrial no lo vamos a conseguir porque no hay inversión para que efectivamente haya necesidad de transporte ferroviario de mercancías", ha advertido.

FALSOS AUTÓNOMOS EN CONSTRUCCIÓN

Dicho esto, ha reclamado que el empleo que se genere en el sector de la construcción sea de calidad, pues ha condenado que el que se está generando se hace al margen de los convenios colectivos con la creación de empleo de falsos autónomos.

"Estamos asistiendo a un crecimiento muy pequeño del sector de la construcción pero no allí donde se produce economía sino en la pequeña rehabilitación y eso es caldo de cultivo para salirse del convenio colectivo y de la ley", ha concluido Sánchez.

FECHA PARA EL ACUERDO DE ESTABILIDAD

De su lado, el secretario regional de CCOO ha dicho que es "imposible" crecer si las administraciones no tienen una intención "clara" de crear empleo público estable y a jornada completa, pues ha defendido que la "dignificación" de los trabajadores de estos sectores conllevará la recuperación económica.

Por ello, ha insistido en pedir al presidente regional, Emiliano García-Page, que "más pronto que tarde" se firme ese Acuerdo de Estabilidad para el Empleo para que los miles de trabajadores que trabajan para la administración regional, por medio de sus contratas, "tengan garantía completa de que ese trabajo no les va a suponer merma de su salario y de sus condiciones laborales".

"Sería bonito pensar que a partir de mañana se concreta una fecha definitiva para cerrar ese pacto de sostenibilidad que nos permita avanzar", ha concluido De la Rosa.