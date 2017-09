CCOO PV y UGT PV cambian el recorrido de la manifestación por la financiación para no acabar bajo la sede del PPCV

Etiquetas

Los sindicatos CCOO PV y UGT PV han decidido cambiar el recorrido inicialmente propuesto para la manifestación del 28 de octubre en defensa de la reforma de la financiación --que iba a discurrir desde la plaza de San Agustín a la plaza de América, pasando por la calle Colón-- para evitar concluir bajo la sede del PPCV y "no dar ningún tipo de excusa" y que pueda sumarse todo el mundo a esa marcha reivindicativa.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes sindicales, que han precisado que aún no se sabe en qué punto acabará la marcha y han recordado que se eligió la plaza de América como punto final porque es ahí donde tradicionalmente acaban las manifestaciones convocadas por los sindicatos, como la del 1 de mayo, mientras que es el PP el que "se acaba de cambiar de sede" a esta plaza.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha sido muy crítica esta mañana con la elección de esta plaza para el final de la manifestación al considerar "indignante" que concluyera bajo su sede, un hecho que tampoco ha gustado al PSPV, cuyo vicesecretario general, Manolo Mata, ha asegurado que no le parecía bien y avanzaba que no firmaría una convocatoria en esos términos porque no es una manifestación "contra nadie".

"¿Ven por qué no podíamos ir? Estaba viciado, se han cargado la unidad", ha proseguido Isabel Bonig, que ha indicado que esta manifestación es "clarísimamente contra el PP". La Plaza de América, ha incidido, no es "un lugar emblemático de la ciudad", a lo que ha añadido: "Si esa era la forma de persuadir al PP para que acuda, ya les dio que no".

Fuentes de CCOO PV han señalado a Europa Press tras estas declaraciones que los argumentos de Bonig son "excusas retorcidas para no sumarse a la manifestación".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha indicado que esta "no debería ser una manifestación contra nadie" porque "el camino es defender el interés general de los valencianos"

Manolo Mata ha recalcado que "esto no es un escrache" y que el PSPV iba a hacer "lo posible por que no acabe ninguna manifestación en la puerta de la sede del PP". Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha criticado "las ansias de protagonismo inmensas" de Bonig y del PP y ha recordado que las manifestaciones que convocan los sindicatos acaban en la Plaza de América: "El que ha cambiado de sede ha sido el PP, son ganas de protagonismo, de encontrar excusas baratas para no sumarse".