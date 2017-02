CCOO, UGT y Asaja cierran el Sercla sin acuerdo en el convenio del campo

Etiquetas

Los sindicatos CCOO y UGT y la patronal Asaja han concluido la reunión en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) para tratar el nuevo convenio colectivo ha terminado sin acuerdo.

En una nota, el secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO-Sevilla, Juan Antonio Caravaca, ha lamentado el "inmovilismo" de Asaja en la negociación, ya que "la patronal mantiene la misma situación respecto a las reivindicaciones de los trabajadores".

"Ante el fraude y la explotación laboral en el campo sevillano, continuamos reclamando a Asaja que se incorporen cláusulas al nuevo convenio para garantizar su cumplimiento", ha subrayado, al tiempo que ha señalado la concentración de trabajadores del campo que se ha llevado a cabo ante el Sercla.

Caravaca ha señalado que siguen reclamando dos aspectos que son "básicos y de justicia para los trabajadores". El primero de ellos, según ha precisado, es la incorporación a la normativa del convenio de cláusulas que garanticen su cumplimiento y que responsabilice a los dueños de las fincas de las actividades que lleven a cabo dentro de ellas las empresas subcontratistas que recogen la fruta. Por otro lado, el sindicato pide el reconocimiento de la jornada laboral de seis horas y cuarto que debía haber sido implantada a partir del 1 de enero de este 2017.

Asimismo, ha apuntado que el sindicato va a convocar asambleas de delegados del sector para fijar un calendario de movilizaciones.

Por su parte, UGT-Fitag Sevilla tras salir de la reunión sin acuerdo ha mantenido una asamblea con trabajadores del campo, en la misma se ha acordado una reunión de los dos sindicatos para "preparar propuestas para el próximo día 22 en el que se reunirán de nuevo con Asaja.

El secretario general de Fitag-UGT Sevilla, José Berjano, se ha mostrado sorprendido por "la actitud de una patronal que no se ha movido un ápice de sus planteamientos iniciales, a pesar de la posición de los trabajadores". "El próximo día 22 nos volveremos a reunir con la patronal y si no se llega a ningún acuerdo, UGT no descarta la convocatoria de huelga".

"CIRCO MEDIÁTICO"

Por su parte, el asesor laboral de Asaja-Sevilla Felipe Gayoso ha reprochado el "circo mediático montado por los sindicatos" y ha señalado que el Sercla "debe ser para cosas más serias".

"No me lo esperaba. Queremos un convenio que satisfaga a todos pero para eso hace falta llegar a un acuerdo y no imponer", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

Gayoso ha recordado que el convenio actual "sigue vigente" porque en su artículo 5 viene recogido que hasta que no se llegue a acuerdo en la negociación la vigencia del actual se mantiene.

Asimismo, de cara a la próxima reunión del 22 de febrero el asesor laboral de Asaja-Sevilla espera que "lleguen desde los sindicatos con más coherencia".