CCOO y UGT ven un "éxito" la huelga agrícola tras tres jornadas, y Asaja lamenta su "sindicalismo trasnochado"

La huelga convocada por CCOO y UGT que afecta al campo sevillano desde este pasado viernes hasta este lunes con el objeto de denunciar el "inmovilismo" de Asaja, que "bloquea" la negociación del nuevo convenio colectivo donde propone "una reducción salarial", ha sido calificada por ambos sindicatos como "un éxito" tras completarse tres de las cuatro jornadas. Por su parte, la patronal ha lamentado el "sindicalismo trasnochado" de ambas organizaciones.

En este sentido, tal y como ha señalado en una nota, el Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla ha cuantificado en "un 95 por ciento" el seguimiento de esta tercera jornada de huelga. En concreto, por comarcas, "el seguimiento ha alcanzado el 90 por ciento en el Bajo Guadalquivir, el 100 por ciento en el Aljarafe y ha llegado al 95 por ciento en la zona de la Vega, mientras que el seguimiento en los almacenes sigue estando por encima del 90 por ciento".

Al respecto, el secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca, ha valorado el "rotundo éxito de la huelga" que "sigue creciendo en seguimiento día a día a pesar de las presiones que los empresarios hacen para que los trabajadores entren a los tajos y no secunden los paros".

Por su parte, UGT FICA Sevilla ha informado en un comunicado que "algo más del 90 por ciento" de los trabajadores del campo han decido secundar esta tercera jornada de huelga.

Para el secretario general de UGT FICA, José Berjano, "la huelga está siendo un éxito, ya que más del 90 por ciento de los trabajadores la están secundando". Además, ha apuntado que "desde UGT se quiere denunciar las constantes presiones y amenazas que están sufriendo los trabajadores para no secundar los paros, incluso los que han decidido no acudir a trabajar, son llamados y amenazados de forma insistentes por los encargados o manijeros que les dejan claro que si no acuden a trabajar, no serán llamados nunca más".

De otro lado, desde Asaja han señalado a Europa Press que "la huelga no ha tenido toda la repercusión que los sindicatos esperaban a excepción de aquellos puestos de trabajo en los que se ha puesto piquetes".

Asimismo, han reseñado que "no se puede dar la espalda a los trabajadores, como han hecho los sindicatos que han planeado una huelga desde los despachos sin pensar el daño que está haciendo la industria de la fruta de hueso en particular y al campo sevillano y los empresarios en general".

Además, desde la patronal agraria han lamentado "este sindicalismo trasnochado" que no tiene constancia "de que en los últimos años se han perdido más de 10.000 hectáreas en la provincia de Sevilla", por lo que ha instado a los sindicatos "a sentarse a negociar el convenio colectivo y dejar de hacer terrorismo sindical".