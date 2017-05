CCOO y UGT exigen un cambio en las políticas de austeridad y el desbloqueo de los convenios laborales

Etiquetas

Reclaman al Gobierno que se replanteen los PGE, que "han castigado y dañado nuestra comunidad sin tener en cuenta la población"

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Francisco Carbonero, respectivamente, han exigido este lunes al Gobierno central que "cambie el rumbo de las políticas de austeridad neoliberales", así como a la patronal que desbloquee los convenios colectivos en sectores como el turístico "que tienen una gran ocupación y son los que están explotando a la gente con más intensidad".

Castilla y Carbonero han encabezado en Málaga capital la principal movilización andaluza del Día Internacional de los Trabajadores. Con el lema 'No hay excusas', los sindicatos han exigido tanto a las instituciones públicas como a la patronal que la generación de riqueza en las empresas repercuta "en la calidad el empleo y a mejorar las condiciones y capacidad de compra de los trabajadores", al tiempo que han reivindicado una mayor protección social de los ciudadanos en cuanto a las pensiones y prestaciones por desempleo.

En declaraciones a los periodistas, Castilla ha considerado como "fundamental" la movilización del Primero de Mayo para "decirle al Gobierno del PP que cambie el rumbo de las políticas de austeridad neoliberales, que el resultado no es otro que la precariedad y la pobreza". Además, ha reivindicado unos "salarios dignos" para que las familias "puedan afrontar un proyecto de vida digno".

"Somos el segundo país con más desigualdad en Europa después de Chipre. Hay que cambiar las políticas para que la recuperación económica, que ya está llegando a las empresas, llegue a las clases trabajadores y a las familias", ha señalado.

Al tiempo, la secretaria general de UGT ha alertado que Andalucía "no está dando respuesta" a los jóvenes, apuntando que estos "tienen que irse no solo de su comunidad, sino de su país a buscar una salida porque aquí no se le está dando", lo que ha manifestado que es "una descapitalización de capital humano". Del mismo modo, ha mostrado su preocupación por la brecha salarial de género, que alcanza "el 25,7 por ciento". "Las mujeres ganamos 6.000 euros menos al año que los hombres, eso es insostenible", ha sostenido.

Asimismo, ha exigido al Gobierno de España que "se replantee los presupuestos generales del Estado (PGE), que han dañado y castigado a nuestra comunidad sin tener en cuenta la población". "Es un momento justo para que los trabajadores digamos 'basta ya, no hay excusas', y tenemos que salir a la calle para recuperar los derechos que nos arrebataron después de tantos años de lucha sindical", ha reiterado.

Por su parte, Carbonero ha argumentado la simbología del acto central andaluz del Primero de Mayo en Málaga como "una llamada de atención a aquellos que nos quieren situar solo en la economía del turismo".

"Nuestra Andalucía no puede soportar un crecimiento económico y un gran beneficio en el sector turístico, y además que sean en sectores que tienen una gran ocupación los que tengan los salarios más bajos y los que estén explotando a la gente con más intensidad", ha sostenido.

Esta situación, ha continuado, "es una nueva burbuja que no sabemos cuándo puede explotar". Por ello, ha realizado un llamamiento a las instituciones y a los empresarios turísticos "para que normalicen las relaciones laborales y para que se comience a proyectar un turismo de calidad". "A ver si algún día acabamos con la gallina de los huevos de oro".

Para el secretario andaluz de CCOO, este Primero de Mayo es "un toque de atención" a la patronal para que "desbloquee los convenios colectivos". "No vamos a estar permitiendo que los resultados y los beneficios que está dando el ejercicio 2016 a las empresas españolas no tengan la repercusión medianamente aceptable y digna que debe tener en la sociedad", ha subrayado, reiterando que "queremos que las empresas ganen dinero, pero no queremos que ese dinero vaya a los empresarios y no a la calidad del empleo ni a mejorar las condiciones de compra de los ciudadanos".

Por último, ha manifestado que "no es admisible" el actual proyecto de los PGE para 2018, que lo ha equiparado al del Gobierno de Aznar en 2002. "Frente a una población andaluza del 18 por ciento, que la inversión que dedican los PGE sea del 13 por ciento es una desvergüenza", ha criticado.

En este sentido, ha exigido a la Junta que "lidere una contestación. Andalucía tiene que rebelarse contra estas políticas de discriminación del PP", a lo que ha concluido reclamando al presidente de los 'populares' andaluces, Juanma Moreno, "que diga a su partido que Andalucía no soporta más desprecio y discriminación".