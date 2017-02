CCOO cifra en un 80% el incumplimiento del convenio del campo y Asaja critica la "falta de respeto" al sector

Etiquetas

El sindicato CCOO en Sevilla, que se encuentra negociando el convenio colectivo del campo en la provincia con UGT y la patronal Asaja, ha advertido este miércoles de los casos de "explotación y fraude" a los trabajadores y a la Seguridad Social que se dan "a diario" en el campo, hasta el punto de cifrar en un 80 por ciento el nivel de incumplimiento del convenio; lo que Asaja-Sevilla ha entendido como una "falta de respeto" al sector por parte del sindicato al generalizar.

"Hemos afrontado esta negociación con una prioridad que es la de incluir medidas dentro del nuevo convenio que sirvan para acabar con el nivel de incumplimiento que hay con los trabajadores del campo sevillano, ya que hemos cuantificado que en el 80 por ciento de los casos el convenio colectivo del campo no se está cumpliendo", ha asegurado el secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca.

Según Caravaca, "la actitud de Asaja es de una irresponsabilidad tremenda porque en ningún momento asume su responsabilidad para incorporar medidas que garanticen el nivel de cumplimiento del convenio". Todo en un escenario en el que, según el sindicalista, "no solo se cobra menos sino que las jornadas no se cumplen y hay fraude en las cotizaciones a la seguridad social y las peonadas".

Caravaca ha criticado también la actitud de "irresponsabilidad" de la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla. Como explica el secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, "en octubre mantuvimos una reunión con la delegada del Gobierno en Sevilla, Esther Gil, donde le planteamos la necesidad de convocar la Mesa del Campo para atender este tema y paliar este nivel de incumplimiento y a fecha de hoy no tenemos ningún tipo de información".

Así, la secretaria de Organización del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Mónica vega, ha recordado que "las mafias están instauradas en el campo sevillano y parece ser que a los únicos que nos preocupa es a los sindicatos". Como ha subrayado, "lo único que estamos pidiendo en el convenio del campo de Sevilla es que se incluyan cláusulas contra los piratas que están viniendo desde otras comunidades a explotar a nuestros trabajadores y a hacerles competencia desleal a las empresas sevillanas".

Vega ha sido "contundente" respecto a la situación del campo en la provincia de Sevilla, donde "hay fraude porque aquí no se cotizan parte de las peonadas que se realizan y lo sabemos todos los sevillanos y lo saben la administración pública y los políticos, pero por lo visto tampoco les importa que a diario se roben de las arcas públicas un montón de dinero porque las peonadas que no se declaran son peonadas que no se cotizan".

Ante esta situación, Caravaca ha anunciado que el inicio de un proceso de movilizaciones contra la actitud de Asaja y de la Junta de Andalucía". La convocatoria será el próximo 7 de febrero, a las 10,00 horas y coincidiendo con la reunión de mediación del convenio del campo en la sede del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla).

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha recordado la magnitud del convenio provincial del campo de Sevilla, "el más importante de la provincia y que atañe a 140.000 personas". "Este convenio además de afectar a mucha gente y a muchas empresas genera unos importantes efectos para la cohesión económica y territorial de la provincia y por lo tanto advertimos de su importancia y hacemos una llamada a la responsabilidad por la parte empresarial", ha advertido.

ASAJA, "SORPRENDIDA"

Por su parte, el asesor laboral de Asaja-Sevilla, Felipe Gayoso, ha mostrado su "sorpresa y estupefacción" ante las declaraciones del sindicato mayoritario en la negociación del convenio del campo en sevilla. "Nos parece una falta de respeto a Asaja y una falta de conocimiento del sector", ha apuntado.

Gayoso, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que CCOO ha firmado "convenio tras convenio" del campo en la provincia y ha advertido de que "cómo lo ha hecho si afirma que se incumple en un 80 por ciento de los casos". "Es una falta de respeto esta generalización", ha reprochado.

"Estas declaraciones de CCOO-Sevilla intoxican al sector, algo que nosotros jamás haríamos porque es perjudicar al sector, a Sevilla y a Andalucía", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que cuando conocen al caso de fraude o incumplimiento de la normativa acuden a la Inspección de Trabajo.

Gayoso, que entendía que las negociaciones del covenio iban "por buen camino", ha considerado que CCOO-Sevilla ha iniciado "una ruptura". "En la negociación ha habido desacuerdos, lo normal, pero ahora tenemos la sensación de que esto supone un principio de ruptura".