CCOO lanza una campaña de sensibilización de los conductores frente a la proliferación de gasolineras desatendidas

CCOO-Industria CLM va a lanzar una campaña para concienciar a los consumidores de que "las gasolineras desatendidas destruyen empleo, dañan a la competencia, vulneran los derechos de los consumidores y dan pie a riesgos latentes que no existen en las estaciones de servicio con personal atendiendo al público".

"Estamos muy preocupados por la proliferación de estaciones desatendidas, cuyo número no deja de crecer pese a que incumplen la normativa. Creemos que es imprescindible intensificar los controles y la firmeza sancionadora, pero también queremos sensibilizar a los consumidores porque este problema les afecta a ellos directamente", señala Ángel León, secretario general de CCOO-Industria CLM.

CCOO-Industria viene haciendo un seguimiento constante de la apertura de estaciones desatendidas. "El problema de su proliferación no es exclusivo de Castilla-La Mancha. Desde la entrada en vigor la ley 11/ 2013, que facilitó la apertura de este modelo de estaciones de servicio, la cifra de gasolineras desatendidas no ha dejado de crecer en nuestro país".

Según ha informado el sindicato en nota de prensa, en Castilla-La Mancha, hasta 2014 prácticamente no había ninguna. En 2015 eran más de 50 y ahora son ya 117, el 16% del total; a las que se añaden cooperativas que venden combustible al público en general. "Unas y otras no solo no crean empleo, sino que, al eliminar los gastos de personal, obligan a la competencia a reducir también sus plantillas o incluso a prescindir por completo de trabajadores", indica.

Castilla-La Mancha es una de las pocas comunidades autónomas que dispone de una normativa propia para controlar y sancionar la operativa de estas estaciones desatendidas, el Decreto 33\2005, de 5 de abril, explica Margarita Mena, responsable del Sector de Estaciones de Servicio de CCOO-Industria Castilla-La Mancha.

"Nosotros, cada vez que detectamos una nueva estación desatendida, tramitamos denuncia. Pero las denuncias suelen concluir con multas cuya cuantía no disuade a los propietarios, les sigue resultando muy rentable pagar la multa y mantener abierto porque el principal coste de la actividad, que es el de personal, en su caso es nulo", asegura.

El pasado viernes, el secretario general de CCOO-Industria, Ángel León, solicitó a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que vuelva a reunir a todas las partes afectadas por la proliferación de estaciones desatendidas: Los empresarios de Estaciones de Servicio de Castilla-La Mancha, (Fecamaes), los sindicatos representativos del sector (CCOO y UGT) y las asociaciones representativas de los Consumidores y de las Personas con Discapacidad.