CCOO cree que con "buena voluntad" empresarial "puede haber acuerdo en la estiba" aunque "algunos no están por la labor"

El sindicato CCOO en Andalucía considera que con "buena voluntad" de la patronal de la estiba "podría haber acuerdo en el sector de la estiba", aunque lamenta que "parte de la patronal no está por la labor".

El presidente del comité de los estibadores en el puerto de Sevilla y dirigente de CCOO Sevilla, Joaquín Ezequiel, ha indicado a Europa Press que los estibadores, al ser "echados del Congreso de los Diputados" se sienten "engañados por los partidos políticos, con los que hemos tenido mucho contacto".

"Las razones del primer decreto la han variado sobre la marcha de forma no justificada", ha indicado este dirigente, quien recuerda que "el objetivo es garantizar los puestos de trabajo, peor no se ha hecho".

Ha recordado que este lunes hay reunión entre trabajadores y patronal, de forma que "ahora se verá si la patronal tiene voluntad de resolver el problema", toda vez que "si hay buena voluntad por parte de patronal, se puede llegar a acuerdo, pero nos tememos que parte de la patronal no esté por la labor", en cuyo caso advierte de que "puede haber conflictividad".

Ha rechazado, por otro lado, las agresiones registradas a periodistas estos pasados días, de forma que apunta que los sindicatos "no estamos de acuerdo con las agresiones a los periodistas", pero recuerda que el colectivo "lleva meses con incertidumbre y pasándolo mal, y con ataques propiciados por el Gobierno, que nos ha insultado". De esta forma, apunta que "aunque en un colectivo de casi 7.000 personas, alguno pierde los papeles, algo que no vamos a justificar ni con lo que estamos de acuerdo, pero a nivel general nuestro comportamiento ha sido bueno".

De esta forma en función de los resultados de la reunión del lunes "ya veremos qué camino tomamos".

Ha precisado que en el caso del puerto de Algeciras "hasta ahora la patronal ha transmitido un buen mensaje, pero otra cosa es lo que se confirme negro sobre blanco", frente a lo que ha lamentado la actitud en Sevilla "donde no lo tienen tan claro".

"Ahora se deberá ir puerto a puerto a ver qué actitud toma cada uno", ha indicado Ezequiel, quien precisa que "lo que se decidiera en Madrid habría que aplicarlo en cada puerto; lo lógico es lo que se decida en Madrid se garantice en todos los puertos".

Recuerda que el trabajo "se va a seguir haciendo, aunque algunos no quieren que lo hagamos nosotros" y considera que ahora existen ciertas incógnitas "algo que se hubiera resuelto si el Gobierno hubiera garantizado los empleos por ley, pero no ha querido hacerlo, a pesar de que no era complicado haberlo hecho".

"Vamos a sentarnos en la reunión del lunes con el mensaje de mantener los empleos, y si no hay garantía de mantener los puestos de trabajo, no vamos a desconvocar la huelga", ha indicado el sindicalista, que esperará a ver la disponibilidad que tengan las empresas.